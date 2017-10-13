13-летние подростки забрались на арку моста в Астане
Трое несовершеннолетних подростков забрались на арку моста в центре Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Трое несовершеннолетних подростков забрались на арку моста в центре Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
«В начале этого месяца с помощью камеры видеонаблюдения были замечены трое парней, которые из хулиганских побуждений поднялись на арку моста возле супермаркета “Рамстор”. Прибывшие на место полицейские установили троих несовершеннолетних», — об этом сообщили в полиции. Отмечается, что подросткам по 13 лет. Они были доставлены в УВД района «Сарыарка». «Были приглашены законные представители подростков для разбирательства. С ними проведена профилактическая беседа», — добавили в полиции.
Напомним, в июле 2016 года на арку моста в Астане залез мужчина. Он угрожал спрыгнуть и бросал на проезжающие по мосту автомобили металлические предметы.