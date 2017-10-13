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18:01 (мск), источник: Городской репортер

Ростовские водители со стажем проверили знание ПДД

В Ростове-на-Дону прошло тестирование ростовских автовладельцев на знание правил дорожного движения, которое успешно прошел только один человек. Итогом тестирования станет подготовка законодательной инициативы по поощрению ответственных водителей.

В испытании приняли участие 15 человек с водительским стажем от 5 до 17 лет. Среди них были инструкторы по вождению, а также автолюбители, не связанные с процессом управления транспортом в силу профессиональных обязанностей.

Тестирование проходило по модели экзамена после автошколы — т. е. те же самые вопросы и условия сдачи. После трех неправильных ответов система заканчивала работу и объявляла о провале экзамена.

Стоит отметить, что организаторы эксперимента просили участников не готовиться заранее. Результат оказался следующим: из 15 водителей, которые имеют большой стаж и приехали на автомобилях, экзамен смог сдать только один человек.

Как рассказала председатель регионального общественного совета партпроекта, член Общественной палаты Ростовской области Елена Ильина, итоги тестирования могут быть положены в основу законодательной инициативы: «По данным ГИБДД, лишь треть новичков не соблюдает ПДД и попадает в аварии. С каждым годом число ДТП с неопытными водителями уменьшается. В то же время большую часть правонарушений на дороге допускают водители со стажем более 3−5 лет. Но виной этому не злой умысел, а незнание новых положений правил и постепенное забывание положений, которые применяются не часто. По итогам тестирования я планирую подготовить законодательную инициативу — предложить Законодательному Собранию Ростовской области поощрять водителей, которые добровольно проходят проверку на знание ПДД. Если человек сам пришел и хорошо сдал экзамен, ему можно делать послабления по транспортному налогу или предоставить иные льготы. Так у автолюбителей будет стимул не забывать правила и следить за их изменениями».

Тестирование было организовано региональным общественным советом проекта «Единой России» «Безопасные дороги» при поддержке Общественной палаты Ростовской области и журнала «Автолайн». Автомобилисты проверяли знания ПДД в МРЭО № 1 Ростова-на-Дону.

Как подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, получение водительского опыта — вопрос времени и практики: «Находясь за рулем, человек доводит до автоматизма реакцию на часто встречающиеся ситуации. А те правила, вспоминать которые приходится редко, сами собой забываются. Однако в правилах дорожного движения нет ни одного необязательного правила. Аварийная ситуация может случиться в течение одного мгновения — дорога не даст возможности пролистнуть справочное пособие и освежить правила в памяти. Не просто знать, но и регулярно повторять надо абсолютно все правила, даже если каждый день ездишь по одному маршруту».

Лидер донских единороссов также выразил убеждение, что требование знания и соблюдение ПДД должно касаться и новичков, и опытных водителей.

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