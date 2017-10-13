День города Кишинева в пробках: как ходит общественный транспорт
Выходные в кошмарных пробках: центр Кишинева будет полностью перекрыт
Выходные в кошмарных пробках: центр Кишинева будет полностью перекрыт
КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Гостям и жителям Кишинева стоит запастись терпением — в субботу движение транспорта в столице будет затруднено. Все
«Таким образом, с 23.00 пятницы, 13 октября, 06.00 воскресенья, 15 октября, будет приостановлено движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре на отрезке улиц Измаильская и Михай Витязул будет приостановлено», — отметили в
Мэрия Кишинева информирует, что в связи с этим движение общественного транспорта будет перенаправлено на смежные улицы.
Троллейбусы, следующие маршрутами № 1, 4, 5, 8 и 22 в оба направления будут перенаправлены на улицу Букурешть.
Маршрут троллейбуса № 30 изменены следующим образом: с бульвара Дачия по улицам Букурешть, Измаильская, бульвар Штефана чел Маре, улица Чуфля, бульвар Дачия и далее по установленному маршруту в аэропорт.
Троллейбусы, следующие маршрутами № 7, 10 и 24 будут ездить до Цирка.
А маршруты троллейбусов № 25 и 29 сократятся до парка «Алунелул».
Автобусы № 9, 11, 17, 46 и 122 будут ездить по улице Букурешть.
Маршрут автобусов № 5 установлен следующим образом: с улицы Митрополита Г.
Автобусы № 26 будут ездить с бульвара Ренаштерий по улицам Албишора, М. Витязул, бульвар Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. Обратно — с бульвара Штефана чел Маре по улицам М. Витязул, Албишоара, бульвара Ренаштерий и далее по установленному маршруту.
А маршруты автобусов № 18, 33 и 44 изменены следующим образом: с улицы Тигина по улицам 31 Августа, Измаильская, бульвар Штефана чел Маре, улицам К. Негруцци, бульвара Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту.