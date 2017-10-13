Пятница, 13-е: обычный день или..?
Давайте разберёмся, что из себя представляют суеверия и стоит ли в них верить.
Давайте разберёмся, что из себя представляют суеверия и стоит ли в них верить.
Откуда пришли суеверия
Приметы вызваны желанием заглянуть в будущее и избежать возможных неприятностей. Возникновение большинства суеверий относится к глубокой древности, к языческому прошлому. Незнание законов природных явлений, непонимание
Это простительно нашим предкам, которые не были знакомы с достижениями современной науки. Тем более удивительно наблюдать суеверные обычаи в наше время: человек не думает во время грозы, что это Перун гневается, но при этом уверен, что, если он уронил ложку или вилку, к нему придут гости.
Суеверия — попытка увидеть
Истории из глубины веков
Среди самых распространённых примет такие: рассыпанная соль — к несчастью, разбитое зеркало — жди беды, високосный год — обязательно тяжелый. Если знать происхождение этих примет, становится очевидно, что все они — досужий вымысел, верить в который цивилизованному человеку
Рассыпанная соль — к несчастью
Соль в древности ценилась на вес золота, поскольку не только улучшала вкус блюда, но и была единственным консервантом. Нехватка соли означала, что запасов продуктов сделают мало и в неурожайный год семью ожидает несчастье, то есть голод. Поэтому люди так боялись рассыпать соль. В наше время при наличии магазинов бояться просыпать соль просто смешно.
Разбитое зеркало — жди беды
Как известно, первые зеркала были придуманы стеклодувами из Венеции. Секрет производства зеркал строго охранялся, и стоили они тогда безумно дорого. Чтобы заставить прислугу бережно обращаться с драгоценным стеклом, господа придумали такой миф: дескать, разбить зеркало — это к несчастью. Необразованные слуги поверили.
Високосный год — обязательно тяжелый
Крестьяне добывали хлеб, работая в поте лица. Чтобы прокормить семью, приходилось трудиться каждый день, без выходных. Високосный год длиннее обычного на один день, поэтому и работать в течение года приходилось на один день больше.
«Самая страшная примета»
Нелепо выглядит ситуация: чёрная кошка перебегает пешеходную дорожку, и сразу несколько взрослых людей останавливаются и не решаются пройти через «линию невезения». Они посмеиваясь топчутся на месте и ждут, кто же первый пройдет через «нехорошее» место и избавит остальных от гипотетических проблем. Самое забавное, что в Англии эта примета имеет совершенно противоположный смысл: перебежавшая дорогу чёрная кошка приносит путнику удачу.
Возникает вопрос: если русский человек находится в Англии, и ему дорогу перебежала черная кошка — что тогда? Это плохо, потому что он русский и находится под влиянием русских примет, или хорошо, потому что он в Англии и на него действуют английские суеверия? А если англичанин приехал в Россию и встретил черную кошку? Как трактовать событие? Очевидно, что никак. Кошек на свете много, и в любом окрасе они наши друзья. Обращать внимание на то, кто вам перебегает дорогу, стоит только в случае, если вы на машине, — чтобы ненароком не сбить животное.
Суеверные люди несчастны
Психолог Павел Зыгмантович уверен: «Суеверие — всегда беспочвенно, просто совпадение». Он объясняет природу суеверия следующим образом. Каждый человек стремится быть счастливым, и это естественно (вспомним слова писателя Владимира Галактионовича Короленко: «Человек рожден для счастья, как птица для полёта»). Счастье, как утверждает Зыгмантович, — это контроль над своей жизнью. Суеверие становится способом получить хотя бы минимальный контроль. Никто не знает, что будет завтра, поэтому люди стараются предупредить плохое и таким образом проконтролировать своё будущее. Но попытка контролировать будущее — то есть неизвестность — бесплодна. Она приводит к излишней тревожности, вызывает беспокойство. В результате, пытаясь стать более счастливым, суеверный человек становится лишь более несчастным.
К тому же, чем больше примет соблюдает человек, тем более несвободным он себя чувствует. Ведь не всегда под рукой есть дерево, по которому можно постучать в случае необходимости, да и зеркала не везде висят, чтобы в них поглядывать. Все несовпадения с приметами суеверный человек отметает как случайные (хотя на самом деле их большинство). Зато любые совпадения, несмотря на их редкость, он запоминает надолго и с удовольствием об этом рассказывает. То же самое можно сказать о людях, которые боятся сглаза. Они подают деньги
Смотрите на мир здраво
Фактически суеверие представляет собой простое программирование человеком самого себя. То есть, если верить, что
Марина Севастьянова