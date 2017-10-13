Пятница, 13-е: обычный день или..?

Откуда пришли суеверия

Приметы вызваны желанием заглянуть в будущее и избежать возможных неприятностей. Возникновение большинства суеверий относится к глубокой древности, к языческому прошлому. Незнание законов природных явлений, непонимание причинно-следственных связей, вера в «судьбу» и попытки ее обмануть — все это породило множество обрядов, якобы защищающих от «злых сил».

Это простительно нашим предкам, которые не были знакомы с достижениями современной науки. Тем более удивительно наблюдать суеверные обычаи в наше время: человек не думает во время грозы, что это Перун гневается, но при этом уверен, что, если он уронил ложку или вилку, к нему придут гости.

Суеверия — попытка увидеть причинно-следственную связь там, где её нет и быть не может. Вместо того чтобы готовиться к экзамену, студенты «ловят халяву» в зачётку или кладут под пятку пятирублевую монетку. Хотя оценивать преподаватель будет реальные знания, и ему совершенно всё равно, есть у вас денежка в ботинке или нет.

Истории из глубины веков

Среди самых распространённых примет такие: рассыпанная соль — к несчастью, разбитое зеркало — жди беды, високосный год — обязательно тяжелый. Если знать происхождение этих примет, становится очевидно, что все они — досужий вымысел, верить в который цивилизованному человеку как-то даже неловко.

Рассыпанная соль — к несчастью

Источник: congerdesign/CC0

Соль в древности ценилась на вес золота, поскольку не только улучшала вкус блюда, но и была единственным консервантом. Нехватка соли означала, что запасов продуктов сделают мало и в неурожайный год семью ожидает несчастье, то есть голод. Поэтому люди так боялись рассыпать соль. В наше время при наличии магазинов бояться просыпать соль просто смешно.

Разбитое зеркало — жди беды

Источник: stegerprodesign/CC0

Как известно, первые зеркала были придуманы стеклодувами из Венеции. Секрет производства зеркал строго охранялся, и стоили они тогда безумно дорого. Чтобы заставить прислугу бережно обращаться с драгоценным стеклом, господа придумали такой миф: дескать, разбить зеркало — это к несчастью. Необразованные слуги поверили.

Високосный год — обязательно тяжелый

Крестьяне добывали хлеб, работая в поте лица. Чтобы прокормить семью, приходилось трудиться каждый день, без выходных. Високосный год длиннее обычного на один день, поэтому и работать в течение года приходилось на один день больше. Из-за этого високосный год считался более тяжелым. Но какое отношение это имеет к современному человеку? Тем более, если 29 февраля вдруг выпадает на субботу или воскресенье?

«Самая страшная примета»

Источник: kissu/CC0

Нелепо выглядит ситуация: чёрная кошка перебегает пешеходную дорожку, и сразу несколько взрослых людей останавливаются и не решаются пройти через «линию невезения». Они посмеиваясь топчутся на месте и ждут, кто же первый пройдет через «нехорошее» место и избавит остальных от гипотетических проблем. Самое забавное, что в Англии эта примета имеет совершенно противоположный смысл: перебежавшая дорогу чёрная кошка приносит путнику удачу.

Возникает вопрос: если русский человек находится в Англии, и ему дорогу перебежала черная кошка — что тогда? Это плохо, потому что он русский и находится под влиянием русских примет, или хорошо, потому что он в Англии и на него действуют английские суеверия? А если англичанин приехал в Россию и встретил черную кошку? Как трактовать событие? Очевидно, что никак. Кошек на свете много, и в любом окрасе они наши друзья. Обращать внимание на то, кто вам перебегает дорогу, стоит только в случае, если вы на машине, — чтобы ненароком не сбить животное.

Есть даже такая шутка: «Самая страшная примета — черный кот разбивает зеркало пустым ведром».

Суеверные люди несчастны

Психолог Павел Зыгмантович уверен: «Суеверие — всегда беспочвенно, просто совпадение». Он объясняет природу суеверия следующим образом. Каждый человек стремится быть счастливым, и это естественно (вспомним слова писателя Владимира Галактионовича Короленко: «Человек рожден для счастья, как птица для полёта»). Счастье, как утверждает Зыгмантович, — это контроль над своей жизнью. Суеверие становится способом получить хотя бы минимальный контроль. Никто не знает, что будет завтра, поэтому люди стараются предупредить плохое и таким образом проконтролировать своё будущее. Но попытка контролировать будущее — то есть неизвестность — бесплодна. Она приводит к излишней тревожности, вызывает беспокойство. В результате, пытаясь стать более счастливым, суеверный человек становится лишь более несчастным.

К тому же, чем больше примет соблюдает человек, тем более несвободным он себя чувствует. Ведь не всегда под рукой есть дерево, по которому можно постучать в случае необходимости, да и зеркала не везде висят, чтобы в них поглядывать. Все несовпадения с приметами суеверный человек отметает как случайные (хотя на самом деле их большинство). Зато любые совпадения, несмотря на их редкость, он запоминает надолго и с удовольствием об этом рассказывает. То же самое можно сказать о людях, которые боятся сглаза. Они подают деньги цыганке-попрошайке, опасаясь, что иначе она наведёт порчу. И именно порчей, сглазом они объясняют потом любые жизненные неурядицы. Таких людей хочется спросить: а что, раньше они ни разу в жизни ничем не болели, их не заливали соседи, они не опаздывали на транспорт?

Смотрите на мир здраво

Фактически суеверие представляет собой простое программирование человеком самого себя. То есть, если верить, что какое-то событие произойдет, то оно действительно случится. Например, если человек верит, что чёрная кошка, перебежавшая дорогу, приносит несчастье, он будет ожидать чего-то плохого и даже в нейтральном событии увидит негатив. Тогда как человек, не верящий в приметы, даже не обратит на это внимания. Известно, что мысль материальна. Ждите от жизни только хорошего, знакомьтесь с прогрессивными научными взглядами, и тогда в пятницу, 13-го у вас всё будет хорошо — так же, как и в любой другой день.