Привести в порядок остановки потребовали от властей Оби

Источник: VN.ru

Судебные тяжбы между прокуратурой и исполнительной властью города Оби начались еще летом. В июле прокурор Игорь Власов подал иск к администрации.

Как рассказали VN.ru в облсуде, в своих исковых требованиях Власов указал, что органы местного самоуправления ненадлежащим образом исполняют возложенную на них обязанность по содержанию дорог: «На остановках общественного транспорта “Рынок Обской”, “Октябрьская”, “Степная” отсутствуют заездные карманы, посадочные и остановочные площадки. Более того, оказался нарушенным и еще один пункт государственного стандарта. На улице с проезжей частью шириной менее 15 м расстояние между остановочными пунктами составляет менее 30−50 м от одного до другого (расположены напротив друг друга)».

Юристы, представляющие интересы администрации муниципального образования, утверждали, что наличие остановок, нарушающих требования ГОСТ, не связано с бездействием ответчика по иску. По заявлению специалистов, у властей отсутствуют денежные средства на должное обустройство данных объектов. В итоге обской городской суд требования прокурора удовлетворил, судебная коллегия облсуда согласилась с выводами своих коллег и оставила решение первой инстанции от 26 июля этого года в силе.

В беседе с корреспондентом VN.ru глава города Александр Мозжерин сообщил, что в любом случае администрация решение суда исполнит. Но на это необходимо время: «В этом году на территории нашего города реализовался большой проект “Безопасные и качественные дороги”. Масштабному капитальному ремонту подверглись основные улицы Оби — Вокзальная и Ломоносова. В рамках реконструкции несколько остановок общественного транспорта на них уже приведены в соответствие с требованиями».

«В настоящее время специалисты администрации работают над идеей сделать в городе все остановки в едином стиле», — рассказал заместитель главы города по ЖКХ и строительству Сергей Жигайлов. Как они будут выглядеть и что на них установят — еще неизвестно, как такового проекта пока нет. В настоящее время обские остаточные платформы «разномастные» — где-то на них установлены торговые киоски, а где-то — просто одиночные скамейки под козырьком. Как, например, на рынке «Обской».