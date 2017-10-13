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13:44 (мск), источник: VN.ru

Привести в порядок остановки потребовали от властей Оби

Суд обязал привести остановки общественного транспорта в городе Обь Новосибирской области в надлежащий вид, соответствующий требованиям госстандарта. В местной администрации отвечают, что денег на это нет. Точку в судебных тяжбах поставил Новосибирский областной суд, оставив без изменения решение своих коллег из обского городского суда.

Источник: VN.ru

Судебные тяжбы между прокуратурой и исполнительной властью города Оби начались еще летом. В июле прокурор Игорь Власов подал иск к администрации.

Как рассказали VN.ru в облсуде, в своих исковых требованиях Власов указал, что органы местного самоуправления ненадлежащим образом исполняют возложенную на них обязанность по содержанию дорог: «На остановках общественного транспорта “Рынок Обской”, “Октябрьская”, “Степная” отсутствуют заездные карманы, посадочные и остановочные площадки. Более того, оказался нарушенным и еще один пункт государственного стандарта. На улице с проезжей частью шириной менее 15 м расстояние между остановочными пунктами составляет менее 30−50 м от одного до другого (расположены напротив друг друга)».

Юристы, представляющие интересы администрации муниципального образования, утверждали, что наличие остановок, нарушающих требования ГОСТ, не связано с бездействием ответчика по иску. По заявлению специалистов, у властей отсутствуют денежные средства на должное обустройство данных объектов. В итоге обской городской суд требования прокурора удовлетворил, судебная коллегия облсуда согласилась с выводами своих коллег и оставила решение первой инстанции от 26 июля этого года в силе.

В беседе с корреспондентом VN.ru глава города Александр Мозжерин сообщил, что в любом случае администрация решение суда исполнит. Но на это необходимо время: «В этом году на территории нашего города реализовался большой проект “Безопасные и качественные дороги”. Масштабному капитальному ремонту подверглись основные улицы Оби — Вокзальная и Ломоносова. В рамках реконструкции несколько остановок общественного транспорта на них уже приведены в соответствие с требованиями».

«В настоящее время специалисты администрации работают над идеей сделать в городе все остановки в едином стиле», — рассказал заместитель главы города по ЖКХ и строительству Сергей Жигайлов. Как они будут выглядеть и что на них установят — еще неизвестно, как такового проекта пока нет. В настоящее время обские остаточные платформы «разномастные» — где-то на них установлены торговые киоски, а где-то — просто одиночные скамейки под козырьком. Как, например, на рынке «Обской».

Большинство местных жителей и не слышали о существовании ГОСТов на остановки. Но им, конечно, хотелось бы, чтобы все было в едином стиле, без киосков. Если уж сделали одну остановку на рынке, высказываются обчане, то все бы и соорудили одинаково.

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