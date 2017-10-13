В Челябинске завершается масштабный ремонт дорог
В Челябинске подходят к концу работы по проекту «Безопасные и качественные дороги». Из тринадцати запланированных крупных магистралей практически отремонтированы двенадцать.
В Челябинске подходят к концу работы по проекту «Безопасные и качественные дороги». Из тринадцати запланированных крупных магистралей практически отремонтированы двенадцать.
Сегодня дорожники полностью закончат два крупных объекта в Ленинском районе — Копейское шоссе и улицу Гагарина. Установившаяся теплая сухая погода позволяет работать в усиленном режиме.
На Копейском шоссе в рамках проекта отремонтирован участок от улицы Гагарина до границы города в обоих направлениях. Это порядка 48 тысяч квадратных метров полотна. По улице Гагарина на участке от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского дорожники уложат около 30 тысяч квадратных метров асфальтобетона. Здесь для проведения работ пришлось изменить схему движения общественного транспорта. Об этом сообщает
«Движение троллейбусов в Ленинском районе нам пришлось частично приостанавливать. Но это связано, в первую очередь, с безопасностью при проведении работ: контактную сеть необходимо обесточивать. Но альтернативное транспортное сообщение существует — трамваи и автобусы, а также маршрутные такси курсируют в обычном режиме. Троллейбусы двигаются по временной схеме в объезд ремонтируемых участков», — добавляет Владимир Алейников.
После завершения работ в Ленинском районе дорожники приступят к укладке асфальта на последнем объекте 2017 года — улице Труда на участке от улицы Российской до Свердловского проспекта. Все подготовительные работы уже проведены.