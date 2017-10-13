Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
СМИ заговорили о дочери Кадырова
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Еще одна страна признала Крым частью России
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите СНГ - СМИ
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
13:44 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимцы все же увидят «Матильду» в «Синема парке»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила вернуть фильм Алексея Учителя «Матильда» в прокат. Об этом сегодня заявила пресс-служба сети.

Напомним, в начале сентября сеть решила отказаться от показа фильма по соображениям безопасности. Тогда многие кинотеатры получали письма с угрозами от представителей религиозной организации «Христианское государство», выступающей за запрет «Матильды».

Решение вернуть фильм в прокат было принято после того, как правоохранительные органы провели комплекс мероприятий, чтобы обеспечить безопасность зрителей и снизить напряжение вокруг картины.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» выходит в широкий прокат 26 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Через митинги и суды: Фиргат Байрамгулов одержал победу в противостоянии с Минздравом
Перспективно: Вайсфельд рассказал о последних изменениях в «Салавате Юлаеве»
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
Спорт
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой Заполучить в число участников саму Марию Шарапову — большая удача для молодого турнира в Тяньцзине — а он ведет свою историю лишь с 2014 года
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь