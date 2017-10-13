Уфимцы все же увидят «Матильду» в «Синема парке»
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила вернуть фильм Алексея Учителя «Матильда» в прокат. Об этом сегодня заявила
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила вернуть фильм Алексея Учителя «Матильда» в прокат. Об этом сегодня заявила
Напомним, в начале сентября сеть решила отказаться от показа фильма по соображениям безопасности. Тогда многие кинотеатры получали письма с угрозами от представителей религиозной организации «Христианское государство», выступающей за запрет «Матильды».
Решение вернуть фильм в прокат было принято после того, как правоохранительные органы провели комплекс мероприятий, чтобы обеспечить безопасность зрителей и снизить напряжение вокруг картины.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» выходит в широкий прокат 26 октября.