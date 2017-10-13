В Ростове отменили предпоказ скандального фильма «Матильда»

Как сообщает издание 161.ру, режиссер не смог присутствовать на мероприятии в связи с изменившимися планами.

Однако запланированное начало проката киноленты, имеющую возрастное ограничение «16+», состоится 26 октября. «Матильду» покажут в больших залах, а в день премьеры фильм будет транслироваться 10 раз.

Кроме того, по данным 161.ру, фильм Алексея Учителя также будет показываться на экранах кинотеатров «Большой», «Чарли-Западный» и «Киномакс-Дон» как минимум до 8 ноября, а в случае, если зрителям будет интересна кинолента, то прокат будет продлен.