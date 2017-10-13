Замглавы администрации Симферополя объяснил тьму в городе по вечерам

Заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк.
С начала недели в центре крымской столицы частично отсутствует освещение улиц в вечернее время.
«Ведутся процедуры по закупке ламп (для уличных фонарей — ред.), потому что они все разные. В течение недели-двух ситуация будет поправлена. Об этой проблеме мы знаем, ею занимаемся», — пояснил Круцюк, уточнив, что проблема с освещением есть не только в центре, но и в других районах города.
«Все сети, которые обслуживает муниципальное унитарное предприятие “Горсвет”, в нормативном состоянии», — резюмировал чиновник.
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