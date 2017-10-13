В Кишиневе начали штрафовать пешеходов за нарушение ПДД
Сотрудники Национального инспектората патрулирования провели на улицах Кишинева операцию Пешеход, в ходе которой120 недисциплинированных пешеходов получили штрафы в размере от 150 до 300 леев.
Сотрудники Национального инспектората патрулирования провели на улицах Кишинева операцию Пешеход, в ходе которой120 недисциплинированных пешеходов получили штрафы в размере от 150 до 300 леев.
А пожилые люди, перешедшие дорогу в неположенном месте, получили предупреждения.
Как передает НПИ, в первые 9 месяцев этого года на дорогах страны произошло 633 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 72 человека погибли, 564 — получили травмы. В то же время, 254 аварии произошло по вине пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, что привело к 37 погибшим и 210 раненым.