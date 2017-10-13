МЧС опровергло информацию о «радиационном облаке» на Урале

Ранее местные СМИ со ссылкой на данные из социальных сетей сообщили, что в сторону Екатеринбурга из Челябинской области якобы движется «радиационное облако».

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«По информации наших коллег из Челябинской области, никаких ЧП на их территории или выбросов не было, все работает в штатном режиме, никакого “радиационного облака” нет. Что касается Свердловской области, то концентрация вредных веществ в атмосфере не превышает допустимых», — сказал Теряев.

Информацию об отсутствии «радиационного облака» подтвердил и начальник отдела надзора по радиационной гигиене Роспотребнадзора по Свердловской области Игорь Тибилов, заявивший, что коллеги его ведомства из соседнего региона не имеют сведений о каких-либо радиационных загрязнениях.

Тибилов также рассказал, что на Урале в атмосфере не фиксируется элемент рутений-106, об обнаружении которого в воздухе Европы на днях заявило немецкое федеральное ведомство по радиационной защите. Ведомство предположило, что источник якобы находится в РФ, на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.