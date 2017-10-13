В Ростове на нескольких улицах изменится схема движения
На нескольких улицах Ростова изменят схему движения транспорта, сообщает городской департамент автодорог.
На нескольких улицах Ростова изменят схему движения транспорта, сообщает городской департамент автодорог.
Так, для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности с 11 ноября будет изменен приоритет проезда перекрестка ул. Тюхряева — ул. 26-я Линия (ул. Тюхряева — главная дорога), а также будет введено ограничение максимальной скорости перед перекрестком.
Кроме того,
С 19 октября по 2 ноября будет ограничено движение по пер. Газетный, в створе ул. Станиславского (объезд — ул. Обороны, пер. Семашко). С 26 октября по 9 ноября нельзя будет проехать по пер. Халтуринский, в створе ул. Станиславского (объезд — ул. Темерницкая, ул. Серафимовича, пр. Буденновский).
По ул. 18-я Линия, на участке от ул. Советской до ул. 1-я Майской, также будет ограничено движение с 1 ноября до 31 декабря