В Ростове на нескольких улицах изменится схема движения

Так, для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности с 11 ноября будет изменен приоритет проезда перекрестка ул. Тюхряева — ул. 26-я Линия (ул. Тюхряева — главная дорога), а также будет введено ограничение максимальной скорости перед перекрестком.

Кроме того, из-за реконструкции улицы Станиславского с 16 октября по 6 ноября будет ограничено движение транспортных средств по пр. Богатяновский спуск, в створе ул. Станиславского (объезд — по пр. Чехова, пер. Крепостной).

С 19 октября по 2 ноября будет ограничено движение по пер. Газетный, в створе ул. Станиславского (объезд — ул. Обороны, пер. Семашко). С 26 октября по 9 ноября нельзя будет проехать по пер. Халтуринский, в створе ул. Станиславского (объезд — ул. Темерницкая, ул. Серафимовича, пр. Буденновский).