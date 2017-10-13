Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь ректора СПбГУ в Сейме рассказала о преступлениях отца - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Мини, каблуки и кожа: Пугачева затмила молодых коллег - СМИ
"Я подаю на развод": жена Аршавина о разрыве с ним
СМИ сообщили подробности подготовки убийства Пугачевой
Бом возмущен ответом России на санкции США
СМИ: на Украине сообщили о подготовке гигантского марша на Крым
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
14События недели в фотографиях
14:01 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове на нескольких улицах изменится схема движения

На нескольких улицах Ростова изменят схему движения транспорта, сообщает городской департамент автодорог.

Так, для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности с 11 ноября будет изменен приоритет проезда перекрестка ул. Тюхряева — ул. 26-я Линия (ул. Тюхряева — главная дорога), а также будет введено ограничение максимальной скорости перед перекрестком.

Кроме того, из-за реконструкции улицы Станиславского с 16 октября по 6 ноября будет ограничено движение транспортных средств по пр. Богатяновский спуск, в створе ул. Станиславского (объезд — по пр. Чехова, пер. Крепостной).

С 19 октября по 2 ноября будет ограничено движение по пер. Газетный, в створе ул. Станиславского (объезд — ул. Обороны, пер. Семашко). С 26 октября по 9 ноября нельзя будет проехать по пер. Халтуринский, в створе ул. Станиславского (объезд — ул. Темерницкая, ул. Серафимовича, пр. Буденновский).

По ул. 18-я Линия, на участке от ул. Советской до ул. 1-я Майской, также будет ограничено движение с 1 ноября до 31 декабря из-за строительных работ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Пора и часть знать. 601 факт о жителях России
Спорт
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом Нападающий "Барселоны" может покинуть каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь