ГАИ: полос для движения общественного транспорта в Минске станет больше
При проектировании столичных улиц шириной больше трех полос будет закладываться возможность выделения отдельных полос для движения общественного транспорта.
При проектировании столичных улиц шириной больше трех полос будет закладываться возможность выделения отдельных полос для движения общественного транспорта.
МИНСК, 13 окт — Sputnik. Выделенные полосы для общественного транспорта есть сегодня на магистральных улицах столицы, а в дальнейшем их количество увеличится, сообщил начальник отдела техсредств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой во время прямой линии в мультимедийном
«У нас очень много людей ездят на общественном транспорте, до 60%. Выделение отдельной полосы для общественного транспорта — это один из способов снизить заторы в городе. В действующих нормативах ТКП зафиксировано, что при проектировании дорог шириной от трех полос и более, обязательно должно учитываться выделение такой полосы», — рассказал он.
Что касается видеоконтроля водителей, выезжающих на полосы движения, выделенные для общественного транспорта, то пока нет возможности полноценно внедрить этот проект с точки зрения законодательства, поскольку ответственность не прописана в КоАП, пояснили в ГАИ.