ГАИ: полос для движения общественного транспорта в Минске станет больше

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Выделенные полосы для общественного транспорта есть сегодня на магистральных улицах столицы, а в дальнейшем их количество увеличится, сообщил начальник отдела техсредств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой во время прямой линии в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

«У нас очень много людей ездят на общественном транспорте, до 60%. Выделение отдельной полосы для общественного транспорта — это один из способов снизить заторы в городе. В действующих нормативах ТКП зафиксировано, что при проектировании дорог шириной от трех полос и более, обязательно должно учитываться выделение такой полосы», — рассказал он.