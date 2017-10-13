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14:10 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ: полос для движения общественного транспорта в Минске станет больше

При проектировании столичных улиц шириной больше трех полос будет закладываться возможность выделения отдельных полос для движения общественного транспорта.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Выделенные полосы для общественного транспорта есть сегодня на магистральных улицах столицы, а в дальнейшем их количество увеличится, сообщил начальник отдела техсредств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой во время прямой линии в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

«У нас очень много людей ездят на общественном транспорте, до 60%. Выделение отдельной полосы для общественного транспорта — это один из способов снизить заторы в городе. В действующих нормативах ТКП зафиксировано, что при проектировании дорог шириной от трех полос и более, обязательно должно учитываться выделение такой полосы», — рассказал он.

Что касается видеоконтроля водителей, выезжающих на полосы движения, выделенные для общественного транспорта, то пока нет возможности полноценно внедрить этот проект с точки зрения законодательства, поскольку ответственность не прописана в КоАП, пояснили в ГАИ.

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