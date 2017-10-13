На состязания электромонтажников в Абу-Даби едет новосибирец

Соревнования пройдут с 14 по 19 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов, где соберутся более тысячи молодых профессионалов из стран-участниц международного движения. Сборная нашей страны впервые заявлена и будет бороться за медали во всех компетенциях. А их, к слову, больше 50. Новосибирец Роман Глазунов продемонстрирует профессиональные навыки в электромонтажном деле.