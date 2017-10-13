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15:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

Изготовленную в Воронеже автомобильную арку Крымского моста подняли на опоры

Специалисты «Воронежстальмост» выпустили более 5 тыс. тонн металлоконструкций для Крымского моста.

Источник: инфоцентр «Крымский мост»

Мостостроители подняли автодорожный арочный пролёт Крымского моста весом около 5,5 тыс. тонн на фарватерные опоры — на высоту 35 метров от уровня моря. Об этом инфоцентр «Крымский мост» сообщил в четверг, 12 октября. Арка была изготовлена на заводе «Воронежстальмост».

Автомобильную арку к месту установки транспортировали с помощью плавсистемы, движение которой обеспечивали несколько судов. На подъём конструкции ушло около пяти часов. Арку закрепили «ветровыми связями» в ночь на 13 октября, после чего возобновили движение по Керчь-Еникальскому каналу, ограниченное на период морской операции.

Автодорожный арочный пролёт поднимали мощными домкратами, установленными на рабочих площадках фарватерных опор. Для монтажа конструкции потребовалось 12 устройств грузоподъёмностью по 650 тонн.

В конце августа мостостроители подняли железнодорожную арку Крымского моста весом более 6 тыс. тонн на фарватерные опоры. Арочный пролёт также был изготовлен на заводе «Воронежстальмост». Конструкцию поднимали с помощью грузоподъемного оборудования в течение 12 часов.

Специалисты «Воронежстальмост» выпустили более 5 тыс. тонн металлоконструкций для Крымского моста. Для создания различных частей моста предприятие использовало передовые технологии в области сварки и обработки металла.

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