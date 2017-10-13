Изготовленную в Воронеже автомобильную арку Крымского моста подняли на опоры
Специалисты «Воронежстальмост» выпустили более 5 тыс. тонн металлоконструкций для Крымского моста.
Специалисты «Воронежстальмост» выпустили более 5 тыс. тонн металлоконструкций для Крымского моста.
Мостостроители подняли автодорожный арочный пролёт Крымского моста весом около 5,5 тыс. тонн на фарватерные опоры — на высоту 35 метров от уровня моря. Об этом инфоцентр «Крымский мост» сообщил в четверг, 12 октября. Арка была изготовлена на заводе «Воронежстальмост».
Автомобильную арку к месту установки транспортировали с помощью плавсистемы, движение которой обеспечивали несколько судов. На подъём конструкции ушло около пяти часов. Арку закрепили «ветровыми связями» в ночь на 13 октября, после чего возобновили движение по
Автодорожный арочный пролёт поднимали мощными домкратами, установленными на рабочих площадках фарватерных опор. Для монтажа конструкции потребовалось 12 устройств грузоподъёмностью по 650 тонн.
В конце августа мостостроители подняли железнодорожную арку Крымского моста весом более 6 тыс. тонн на фарватерные опоры. Арочный пролёт также был изготовлен на заводе «Воронежстальмост». Конструкцию поднимали с помощью грузоподъемного оборудования в течение 12 часов.
Специалисты «Воронежстальмост» выпустили более 5 тыс. тонн металлоконструкций для Крымского моста. Для создания различных частей моста предприятие использовало передовые технологии в области сварки и обработки металла.