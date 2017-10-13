В Мехико появилось граффити с Фридой — собакой, спасшей 50 человек во время землетрясения
Во время землетрясения, которое произошло в Мексике 19 сентября, лабрадор по кличке Фрида спасла 52 человек.
Во время землетрясения, которое произошло в Мексике 19 сентября, лабрадор по кличке Фрида спасла 52 человек.
Собака, служащая в ВМС Мексики, искала людей в разрушенных зданиях и вытаскивала их
10 октября в Мехико появился мурал с Фридой. Собака изображена на нем в своей экипировке — защитных очках и жилете.
«В эти непростые времена она — символ силы и надежды. Я нарисовала ее, чтобы вернуть позитив в район Рома Норте, который очень сильно пострадал [от землетрясения], и который я очень люблю», — рассказала художница Селеста Байерс, которая работала над муралом вместе с мексиканских
В начале октября Фриду отблагодарили на футбольном матче между сборными Мексики и Тринидада и Тобаго. Военные провели по полю Фриду и еще одну одну собаку, которая спасала пострадавших от землетрясения.
19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате землетрясения погибли не менее 360 человек.