В Мехико появилось граффити с Фридой — собакой, спасшей 50 человек во время землетрясения

Источник: AFP 2017

Собака, служащая в ВМС Мексики, искала людей в разрушенных зданиях и вытаскивала их из-под завалов.

10 октября в Мехико появился мурал с Фридой. Собака изображена на нем в своей экипировке — защитных очках и жилете.

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«В эти непростые времена она — символ силы и надежды. Я нарисовала ее, чтобы вернуть позитив в район Рома Норте, который очень сильно пострадал [от землетрясения], и который я очень люблю», — рассказала художница Селеста Байерс, которая работала над муралом вместе с мексиканских граффити-художником Uneg.

В начале октября Фриду отблагодарили на футбольном матче между сборными Мексики и Тринидада и Тобаго. Военные провели по полю Фриду и еще одну одну собаку, которая спасала пострадавших от землетрясения.