Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?В четверг США, а также Израиль объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО. Стоит вспомнить, что собой представляет эта организация, ее историю и цели
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
СМИ сообщили подробности подготовки убийства Пугачевой
Бом возмущен ответом России на санкции США
СМИ: на Украине сообщили о подготовке гигантского марша на Крым
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
14:31 (мск), источник: Meduza

В Мехико появилось граффити с Фридой — собакой, спасшей 50 человек во время землетрясения

Во время землетрясения, которое произошло в Мексике 19 сентября, лабрадор по кличке Фрида спасла 52 человек.

Источник: AFP 2017

Собака, служащая в ВМС Мексики, искала людей в разрушенных зданиях и вытаскивала их из-под завалов.

Во время загрузки произошла ошибка.«Ты можешь быть клевым, но ты никогда не станешь таким клевым, как Фрида — собачка в очках и носках, спасающая людей»

10 октября в Мехико появился мурал с Фридой. Собака изображена на нем в своей экипировке — защитных очках и жилете.

Фоторепортаж
В Мексике произошло мощное землетрясение

«В эти непростые времена она — символ силы и надежды. Я нарисовала ее, чтобы вернуть позитив в район Рома Норте, который очень сильно пострадал [от землетрясения], и который я очень люблю», — рассказала художница Селеста Байерс, которая работала над муралом вместе с мексиканских граффити-художником Uneg.

В начале октября Фриду отблагодарили на футбольном матче между сборными Мексики и Тринидада и Тобаго. Военные провели по полю Фриду и еще одну одну собаку, которая спасала пострадавших от землетрясения.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате землетрясения погибли не менее 360 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставке пайков Росгвардии. Ущерб оценили в десятки миллионов рублей
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Пора и часть знать. 601 факт о жителях России
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь