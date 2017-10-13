В Уфе перекрыли улицу Менделеева

Автомобилистов башкирской столицы предупреждают, что на улице Менделеева, чуть ниже Спасского храма, недалеко от пересечения с улицей Бехтерева, перекрыли проезд. Сейчас там ведется ремонт дорожного полотна.

Как надолго перекрыли дорогу, не сообщается. Однако на ближайшее время лучше распланировать заранее свой маршрут, чтобы не оказаться в неприятной ситуации и не потерять драгоценное время.