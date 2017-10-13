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15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе перекрыли улицу Менделеева

Там сейчас ведется ремонт.

Автомобилистов башкирской столицы предупреждают, что на улице Менделеева, чуть ниже Спасского храма, недалеко от пересечения с улицей Бехтерева, перекрыли проезд. Сейчас там ведется ремонт дорожного полотна.

Водителям, поднимающимся с Монумента дружбы, стоит искать объездные пути.

Как надолго перекрыли дорогу, не сообщается. Однако на ближайшее время лучше распланировать заранее свой маршрут, чтобы не оказаться в неприятной ситуации и не потерять драгоценное время.

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