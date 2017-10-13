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14:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Движение транспорта по улице Советской полностью откроют к декабрю

Улица Советская будет полностью открыта для транспорта к декабрю.

Источник: Аргументы и факты

В настоящее время на ней действует ограничение движения в связи с заменой теплотрассы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», к зиме будут завершены все работы на втором участке — от улицы Комсомольской до улицы Володарского. На первом участке, от 13-й Гвардейской до Комсомольской, работы по прокладке теплотрассы уже закончены, вскоре он будет передан дорожным службам.

Напомним, что продолжающиеся работы на улице Советской не должны повлиять на сроки подачи тепла. Коммуникации в Центральном районе закольцованы, и благодаря дополнительной запорной арматуре потребителей можно будет подключить к другим теплотрассам и источникам теплоснабжения. По данным «Концессий теплоснабжения», в настоящее время трубопровод собран и заполнен теплоносителем. После официального указа о старте отопительного сезона тепло будет подано всем жителям.

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