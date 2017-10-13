Движение транспорта по улице Советской полностью откроют к декабрю
Улица Советская будет полностью открыта для транспорта к декабрю.
Улица Советская будет полностью открыта для транспорта к декабрю.
В настоящее время на ней действует ограничение движения в связи с заменой теплотрассы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», к зиме будут завершены все работы на втором участке — от улицы Комсомольской до улицы Володарского. На первом участке, от 13-й Гвардейской до Комсомольской, работы по прокладке теплотрассы уже закончены, вскоре он будет передан дорожным службам.
Напомним, что продолжающиеся работы на улице Советской не должны повлиять на сроки подачи тепла. Коммуникации в Центральном районе закольцованы, и благодаря дополнительной запорной арматуре потребителей можно будет подключить к другим теплотрассам и источникам теплоснабжения. По данным «Концессий теплоснабжения», в настоящее время трубопровод собран и заполнен теплоносителем. После официального указа о старте отопительного сезона тепло будет подано всем жителям.