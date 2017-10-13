Движение транспорта по улице Советской полностью откроют к декабрю

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В настоящее время на ней действует ограничение движения в связи с заменой теплотрассы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», к зиме будут завершены все работы на втором участке — от улицы Комсомольской до улицы Володарского. На первом участке, от 13-й Гвардейской до Комсомольской, работы по прокладке теплотрассы уже закончены, вскоре он будет передан дорожным службам.