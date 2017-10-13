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15:11 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже похоронили погибшего в Сирии штурмана Су-24 Юрия Копылова

Штурман Юрий Копылов, погибший при взлете самолета Су-24 с аэродрома Хмеймим в Сирии, похоронен с воинскими почестями на Коминтерновском кладбище Воронежа, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Источник: AP 2017

По данным Минобороны России, 10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим в Сирии для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. Самолетом управляли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в калининградском городе Черняховск.

Ранее в пятницу сообщалось, что панихида по Копылову прошла в Доме офицеров Северного микрорайона Воронежа, где летчик служил несколько лет назад. Проститься с Копыловым пришли военнослужащие, одноклассники и занимавшиеся с ним в фотостудии ЦДО «Созвездие».

Юрий Копылов был похоронен на мемориале военным летчикам на Коминтерновском кладбище. Военные, присутствующие на похоронах, подошли к родным и близким Копылова и сказали, что «мы прощаемся с боевым товарищем».

«Память о нем будет (передаваться) из поколения в поколение», — сказал начальник морской авиации Балтфлота Вадим Морозов, обратившись к родителям Копылова. Другой военнослужащий в штатском добавил, что Копылов «выполнил долг до конца». Как передает корреспондент РИА Новости, гроб с телом погибшего штурмана опустили в землю под залпы почетного караула и гимн Российской Федерации.

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