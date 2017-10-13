В Воронеже похоронили погибшего в Сирии штурмана Су-24 Юрия Копылова

Источник: AP 2017

По данным Минобороны России, 10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим в Сирии для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. Самолетом управляли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в калининградском городе Черняховск.

Ранее в пятницу сообщалось, что панихида по Копылову прошла в Доме офицеров Северного микрорайона Воронежа, где летчик служил несколько лет назад. Проститься с Копыловым пришли военнослужащие, одноклассники и занимавшиеся с ним в фотостудии ЦДО «Созвездие».

Юрий Копылов был похоронен на мемориале военным летчикам на Коминтерновском кладбище. Военные, присутствующие на похоронах, подошли к родным и близким Копылова и сказали, что «мы прощаемся с боевым товарищем».