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15:12 (мск), источник: Uralpress.ru

Анонсы событий и мероприятий на 14—16 октября

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14—16 октября.

15 октября.

В 12 часов состоится турнир по национальным боевым искусствам «Тризна» (дворец спорта «Надежда», Марченко, 28).

16 октября.

В 9 часов состоится аппаратное совещание Администрации города с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 15 часов губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский примет участие в открытии частной поликлиники «Полимедика» в Челябинске, оказывающей населению медицинскую помощь бесплатно, по полису ОМС (отъезд представителей СМИ от Цвиллинга, 27, Правительство Челябинской области).

ДЛЯ СПРАВКИ.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

15 октября — Международный день белой трости.

15 октября — День работников пищевой промышленности.

15 октября — День работников дорожного хозяйства в России.

16 октября — Всемирный день продовольствия.

16 октября — Всемирный день анестезии (День анестезиолога).

16 октября — Всемирный день хлеба.

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