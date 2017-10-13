Анонсы событий и мероприятий на 14—16 октября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на
15 октября.
В 12 часов состоится турнир по национальным боевым искусствам «Тризна» (дворец спорта «Надежда», Марченко, 28).
16 октября.
В 9 часов состоится аппаратное совещание Администрации города с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 15 часов губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский примет участие в открытии частной поликлиники «Полимедика» в Челябинске, оказывающей населению медицинскую помощь бесплатно, по полису ОМС (отъезд представителей СМИ от Цвиллинга, 27, Правительство Челябинской области).
ДЛЯ СПРАВКИ.
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
15 октября — Международный день белой трости.
15 октября — День работников пищевой промышленности.
15 октября — День работников дорожного хозяйства в России.
16 октября — Всемирный день продовольствия.
16 октября — Всемирный день анестезии (День анестезиолога).
16 октября — Всемирный день хлеба.