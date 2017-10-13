Первое судно прошло под обеими арками моста в Крым

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщалось, Капитан морского порта Керчь своим распоряжением досрочно отменил запрет на движение судов Керчь-Еникальском канале в зоне строительства моста с 12.00 13 октября. Ограничение на судоходство в Керчь-Еникальском канале в районе строительства моста через Керченский пролив вводилось с 6 утра 11 августа сроком на 72 часа. Ограничения были связаны с транспортировкой и установкой второго — автомобильного пролета моста на фарватерные опоры.

«Первое судно под обеими арками!», — отметили в инфоцентре, сопроводив сообщение фотографиями с проходящим под арочными пролетами сухогруза.

Автомобильный пролет массой более пяти тысяч тонн был закреплен на фарватерных опорах строящегося моста через керченский пролив на высоте 35 метров над уровнем моря, после чего в канале было разрешено судоходство.

Подмостовой габарит судоходного арочного пролета Крымского моста обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива, сообщили в инфоцентре.

«Высота подмостового габарита — 35 метров — принята на основании тщательно проведенного анализа материалов о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне и с привлечением структур и ведомств, обеспечивающих судоходство в Керчь-Еникальском канале (КЕК). Учтены все морские суда, осуществляющие плавание в течение последних десятилетий на установленных судоходных путях Керченского пролива. По результатам проведенной работы принято максимально выверенное техническое решение», — приводит инфоцентр комментарий Минтранса РФ.