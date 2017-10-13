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18:06 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области стартует акция «Неделя без турникетов»

На следующей неделе, с 16 по 20 октября, учащиеся школ и средних специальных учебных заведений региона будут знакомиться с работой промышленных предприятий Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

Экскурсии на заводы и фабрики для юных граждан организуются в рамках проведения акции «Неделя без турникетов». Традиционные мероприятия в регионе состоятся в четвертый раз — за годы проведения «Недели без турникетов» количество участников, предприятий и образовательных организаций, неизменно растет.

Для очередной акции готовы более 20 промышленников. В числе подавших заявку на участие в проекте — Волжский трубный завод, «Волгограднефтемаш», «Волгабас», «Волма», «ЕвроХим-ВолгаКалий», завод «Метеор», «Волжский Оргсинтез», «Каустик», волгоградский филиал АО «Редаелли ССМ».

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится два раза в год: в апреле и октябре. Целями реализации проекта являются популяризация востребованных в промышленном производстве специальностей и повышение престижа труда рабочих и инженеров. Как правило, подобные мероприятия помогают молодежи определиться с выбором профессии.

Ориентиры получает все больше и больше будущих выпускников школ и ссузов. В 2016 году в эту работу включились девять промышленных предприятий региона. В апреле 2017 года уже 19 заводов и фабрик встретили учащихся и студентов. За активное участие в проекте «Неделя без турникетов» и вклад в популяризацию рабочих профессий ряд предприятий награждены дипломами.

В Волгоградской области действует «дорожная карта» по реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Согласно мониторингу облпромторга, до 2023 года с учетом реализации инвестиционных проектов индустриальному сектору потребуется около 20 тысяч рабочих и инженеров.

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