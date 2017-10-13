В Воронежской области отменят ещё три электрички для дачников
Поезда перестанут курсировать с 16 октября.
Поезда перестанут курсировать с 16 октября.
Пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье» отменит три пригородных поезда в Воронежской области. Мера связана с окончанием дачного периода, сообщила
Компания отменит пригородный поезд № 6407 сообщением «Лиски — Воронеж 1», курсирующий ежедневно, кроме понедельника и четверга, электричку № 6601 сообщением «Воронеж-Курский — Нижнедевицк, курсирующую по субботам и воскресеньям. Также по выходным перестанет ходить поезд № 6602 сообщением «Курбатово — Воронеж-Курский».
Ранее компания по той же причине отменила пригородный поезд № 6317 сообщением «Воронеж-Курский — Курбатово» и поезд № 6406 сообщением «Воронеж-1 — Колодезная». Электрички перестали курсировать с 29 сентября и 7 октября соответственно.