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15:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области отменят ещё три электрички для дачников

Поезда перестанут курсировать с 16 октября.

Источник: Вести - Воронеж

Пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье» отменит три пригородных поезда в Воронежской области. Мера связана с окончанием дачного периода, сообщила пресс-служба компании в пятницу, 13 октября. Электрички перестанут курсировать с 16 октября.

Компания отменит пригородный поезд № 6407 сообщением «Лиски — Воронеж 1», курсирующий ежедневно, кроме понедельника и четверга, электричку № 6601 сообщением «Воронеж-Курский — Нижнедевицк, курсирующую по субботам и воскресеньям. Также по выходным перестанет ходить поезд № 6602 сообщением «Курбатово — Воронеж-Курский».

Ранее компания по той же причине отменила пригородный поезд № 6317 сообщением «Воронеж-Курский — Курбатово» и поезд № 6406 сообщением «Воронеж-1 — Колодезная». Электрички перестали курсировать с 29 сентября и 7 октября соответственно.

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