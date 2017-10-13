В Узбекистане назовут главные проблемы для бизнесвумен

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Узбекистане проведут исследование проблем, с которыми сталкиваются женщины при открытии, управлении и расширении бизнеса, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Результаты исследования, отмечают организаторы, среди которых ПРООН и Торгово-промышленная палата, станут основой для подготовки рекомендаций по стимулированию развития женского предпринимательства.

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«На сегодняшний день в Узбекистане женщины составляют всего лишь 10% от всех субъектов предпринимательства. Проводимое исследование направлено на определение причин такого низкого участия женщин в бизнесе, выявление основных проблем, препятствующих расширению уже существующих предприятий и нахождение возможностей дальнейшего развития женского предпринимательства», — отметили в ПРООН.

Изучение ситуации будет осуществляться через анкетирование и групповые дискуссии в конкретных бизнес-сферах: туризме, плодоовощной и швейной отрасли, а также производстве молочной продукции.

Выбор первых двух направлений для исследования организаторы объясняют необходимостью изучения возможностей для вовлечения женщин в отрасли, приоритетные для государства, но мало освоенные «слабым полом». Изучение же проблемных вопросов в швейной и молочной отраслях, где в основном предпринимательскую деятельность ведут женщины, поможет создать дополнительные возможности для расширения их бизнеса.

Для проведения исследования выбраны Андижанская, Бухарская, Джизакская области, Ташкент и Каракалпакстан. Для участия приглашены женщины-предприниматели с опытом работы более двух лет и имеющие собственный бизнес, не полученный по наследству. Ожидается, что команда проекта всесторонне изучит мнения свыше 100 женщин-предпринимателей Узбекистана.