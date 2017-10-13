Суду Иркутской области исполнилось 80 лет

Источник: AP 2017

Со сцены работников и ветеранов судебной системы поздравили представители исполнительной и законодательной ветвей областной власти. Руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышов передал председателю облсуда Владимиру Ляхницкому приветственный адрес от правительства региона. А председатель Законодательного собрания Сергей Брилка вручил ему памятные подарки от депутатского корпуса. Также лучшие судьи Прибайкалья получили ведомственные грамоты и государственные награды. Сейчас в областном суде работает свыше 350 специалистов.

— С гордостью можно сказать, что наш суд стоит в числе передовых судов субъектов России. Руководство и судьи гражданской, административной, уголовной коллегий Верховного Суда Р. Ф. отмечают высочайший уровень квалификации наших судей, — говорит председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий.