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17:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Суду Иркутской области исполнилось 80 лет

13 октября — 80-летие отмечает суд Иркутской области. Он был учреждён 13 октября 1937-го — через две недели после создания самого региона. Юбилейные торжества состоялись в драматическом театре имени Охлопкова.

Источник: AP 2017

Со сцены работников и ветеранов судебной системы поздравили представители исполнительной и законодательной ветвей областной власти. Руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышов передал председателю облсуда Владимиру Ляхницкому приветственный адрес от правительства региона. А председатель Законодательного собрания Сергей Брилка вручил ему памятные подарки от депутатского корпуса. Также лучшие судьи Прибайкалья получили ведомственные грамоты и государственные награды. Сейчас в областном суде работает свыше 350 специалистов.

— С гордостью можно сказать, что наш суд стоит в числе передовых судов субъектов России. Руководство и судьи гражданской, административной, уголовной коллегий Верховного Суда Р. Ф. отмечают высочайший уровень квалификации наших судей, — говорит председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий.

— Вы сегодня защищаете государственную власть, вы защищаете интересы людей, и на вас — огромная ответственность. Я хочу, чтобы вам в работе сопутствовала удача, чтобы вы были здоровы и всё происходило благополучно, — говорит председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка.

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