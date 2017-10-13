На Кубани в выходные прогнозируют дожди и похолодание

Источник: ЮГА.ру

По данным Краснодарского гидрометеоцентра, в большинстве районов Кубани в выходные прогнозируют дожди, местами грозы. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха ночью составит 6−11 °С, в юго-восточных предгорьях 3−8 С°, днем 13−18 °С. Ночью 15 октября температура опустится до 2−7 °С, днем 10−15 °С.

На Черноморском побережье местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром в горах Сочи образуется туман. Ветер 12−14 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 9−14 °С, днем 13−18 °С, 14 октября в южной части воздух прогреется до 21 °C.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю с 13 по 15 октября объявило экстренное предупреждение по пожароопасности. В северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 8 (861) 268−64−40 или 101.