На Кубани в выходные прогнозируют дожди и похолодание
В Краснодарском крае 14 и 15 октября ожидаются осадки и небольшое снижение температуры.
В Краснодарском крае 14 и 15 октября ожидаются осадки и небольшое снижение температуры.
По данным Краснодарского гидрометеоцентра, в большинстве районов Кубани в выходные прогнозируют дожди, местами грозы. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха ночью составит 6−11 °С, в
На Черноморском побережье местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром в горах Сочи образуется туман. Ветер 12−14 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 9−14 °С, днем 13−18 °С, 14 октября в южной части воздух прогреется до 21 °C.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю с 13 по 15 октября объявило экстренное предупреждение по пожароопасности. В
Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам
Как сообщали Юга.ру, на Земле 13 и 14 октября ожидается магнитная буря.