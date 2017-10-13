Дождливая погода сохранится в Москве на выходных

«В Москве погода будет определяться циклоном. Циклон будет перемещаться завтра по северу центрального Федерального округа. Днем уже Москва будет находиться в тыловой части этого циклона. <…> Интенсивность дождя завтра днем будет немного меньше уже, чем ночью», — прокомментировали в Гидрометцентре изменения в интенсивности осадков в Москве в ближайшие сутки.

Температура воздуха в столице в течение ближайших суток составит 6−8 градусов, в Подмосковье — 4−9 градусов.

К воскресенью в Москве ожидается рост атмосферного давления и небольшое похолодание до 5−7 градусов. В области температура воздуха составит 3−8 градусов тепла.