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16:30 (мск), источник: NewsKo

Готовится к выходу книга о пермском характере

Министерство социального развития Пермского края планирует издать книгу «Пермский характер».

«Никогда, чтобы не случилось, не поддавайтесь отчаянию. И чаще говорите своим близким, как вы их любите, как они дороги вам» — это жизненный девиз одной из героинь книги, девушки с «пермским характером».

Марина Оленева живет в Добрянке, а помочь решила человеку из Петрозаводска. Через интернет и на своём сольном концерте девушка смогла собрать средства для лечения инвалида — колясочника Алексея Красноокова.

Эта история добра была бы вполне обычной — в Прикамье многие поддерживают традиции благотворительности, если бы не одно НО… У самой Марии серьёзные проблемы со здоровьем.

В книге «Пермский характер» каждая история такая, о сильных духом людях.

В 2017 году признание за преодоление смертельной опасности для окружающих, за преодоление трудной жизненной ситуации и за способность и готовностью прийти на помощь получат 12 жителей Пермского края и три общественных объединения. Церемония награждения пройдет в октябре в ПДНТ «Губерния».

Напомним, учредителями общественной инициативы «Пермский характер» выступает пермское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российского детского фонда», при поддержке министерства социального развития Пермского края, министерства образования и науки Пермского края, Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае, ГУ МЧС России, ГУ МВД России.

Цель инициативы — формирование в обществе неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи людям; совершенных отважных поступков; ситуаций мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций.

Источник — пресс-служба министерства социального развития Пермского края.

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