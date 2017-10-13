Бегемот, медведь или альпака? Самые необычные домашние животные

Источник: AP 2017

Редакция ria.ru подобрала несколько историй про необычных братьев наших меньших.

Авиамедведь Мансур Орловский

Весной 2016 года сотрудники аэродрома Орловка в Тверской области обнаружили новорожденного медвежонка, мать которого вероятно убили браконьеры. Зверя выкормили и пытались пристроить в цирк и зоопарк, так как отпускать его в лес было нельзя: он привык жить с людьми. В итоге медвежонка никуда не взяли, и он остался жить на аэродроме, получив имя Мансур (медведь на алтайском диалекте). У Мансура есть своя страница в Facebook.

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Свинья Эстер

Жители Канады Стив и Дерек несколько лет назад купили мини-пига: продавец обещал им, что вес взрослого животного не превысит 30 килограмм. Однако мини-пиг оказался «макси» и вырос в настоящую свинью. Но хозяева по-прежнему в восторге от своей любимицы, которая весит уже более 300 килограмм. У Эстер тоже есть своя страница в Facebook.

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Овцы Пет и Чарли

Овца Пет рано потеряла родителей и вырастили ее колли. От них она нахваталась собачьих повадок. Ролики, которые выкладывала на YouTube хозяйка животных Джемма Маккензи, набирали по несколько десятков тысяч просмотров. К сожалению, Пет уже нет в живых. Однако ее дочка Чарли унаследовала любовь к собакам. Хозяева выкладывают ее проделки здесь.

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Бегемот Джессика

Пожалуй, самое необычное домашние животное завела семья из ЮАР. Супруги Жубер спасли от смерти детеныша бегемота, которого выбросило на берег во время наводнения. Питомца назвали Джессикой, и она быстро освоилась в человеческом доме. Сейчас ей уже 17 лет, у нее своя семья в стаде бегемотов, однако она все равно приходит в дом к Жуберам, играет с ними и иногда спит на любимом матрасе.

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Лиса Джунипер

Джунипер с рождения живет с людьми. Несмотря на то, что лис практически невозможно приручить, в человеческом доме она чувствует себя совершенно комфортно: играет с хозяйкой и собаками, прыгает на кровати и таскает со стола еду.

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Альпака Чуи

История четырехлетней альпаки Чуи из Австралии могла закончиться трагично. Животное растили для охраны отары овец, однако Чуи оказался слишком маленьким и владельцы решили продать его на мясную ферму. К счастью, мальчик Мэтт упросил родителей выкупить животное. Теперь они неразлучные друзья.