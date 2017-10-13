С рэпа по нитке: как зарабатывают мировые хип-хоп-лиги
15 октября в США состоится
15 октября в США состоится
Oxxxymiron (Мирон Федоров) — представитель российской площадки Versus (ООО Versus, согласно СПАРК, зарегистрировано в сентябре 2016 года; генеральный директор — Александр Тимарцев). Его баттл против Johnyboy — самый просматриваемый в мире — с момента публикации в апреле 2015 года набрал более 40 млн просмотров.
Когда организатор Versus Ресторатор (Тимарцев) в своем Twitter рассказал, что за один день ролик Oxxxymiron против Johnyboy набрал более миллиона просмотров и отметил в сообщении организатора канадской площадки King of the Dot (KOTD) Тревиса Флитвуда (Органик), Оксимирона вызвал на словесную перепалку один из сильнейших
«Проведение баттла обсуждалось в течение двух лет, инициатива в переговорах принадлежала Versus, — рассказал РБК источник, близкий к Versus. — Первоначально планировали, что Dizaster приедет в Россию, но в итоге остановились на площадке в Лос-Анджелесе». По его словам, баттл решили провести после того, как Oxxxymiron проиграл в нашумевшем баттле Гнойному (Вячеслав Машнов, известный также как Валентин Дядька, Слава КПСС, Соня Мармеладова и др.). «У Oxxxymiron огромный интерес к стадионному туру. Если бы он выиграл у Гнойного, баттл с Dizaster с большой долей вероятности перенесли бы на следующий год», — утверждает он. По его словам, Oxxxymiron участвует в баттле бесплатно. Сам артист не захотел разговаривать с РБК, сообщила его менеджер Евгения Муродшоева.
Например, его оппонент Гнойный из объединения «Антихайп», несмотря на многочисленные музыкальные релизы, выпущенные на независимых лейблах, до последнего времени был известен широкой публике гораздо меньше.
Oxxxymiron и Dizaster встретятся 15 октября в клубе Los Globos в рамках мероприятия WorldDomination VII (WDVII) канадской лиги
KOTD заинтересованы в этом баттле в первую очередь
Dizaster, говоря о предстоящем баттле, признавал, что для него это способ привлечь новую аудиторию. В своем твите он отметил возросший интерес к нему со стороны русскоязычной аудитории.
Рост популярности баттлов дал возможность их организаторам начать зарабатывать на них. Основной доход площадкам приносят продажа билетов и атрибутики, размещение рекламы и привлечение спонсоров, YouTube и собственные стриминговые сервисы.
Словарь
Баттл (от английского battle — «битва, бой») в рэпе — словесный поединок двух или более оппонентов. В его основе конфликт. За несколько туров участники без аккомпанемента или под бит зачитывают рифмованные строки. Победителя определяют судьи или зрители.
В
Фристайл-баттл
Баттл-лига
Панч, панчлайн (от англ. punch — бить кулаком) — один из основных приемов
Дис (от амер. жарг. dis — грубить, оскорблять, англ. disrespect — неуважение) — один из приемов
Сколько приносят ивенты
WorldDomination (WD) — одно из основных мероприятий KOTD. Состоит из двух ивентов и проводится два раза в год. Билеты на поединок Oxxximiron и Dizaster были проданы менее чем за два дня. Их стоимость начиналась от $50. Билеты на второе мероприятие WD, в рамках которого пройдут семь баттлов, можно купить за $30−150.
Самым прибыльным, с точки зрения продаж, для лиги стало мероприятие #Blackout6ix в 2016 году. «Не могу сказать, сколько точно, давно это было, но билеты мы продавали по $30 за место, и при полном аншлаге в 1400 человек вышло $42 тыс.», — рассказал РБК один из организаторов KOTD Трой Дэниэлс.
На проведение мероприятий организаторы KOTD тратят от $50 тыс. до $150 тыс. Артисты получают гонорары, размер которых зависит от лиги, в которой они выступают. По словам Дэниэлса, новички обычно получают от $250 до $750 за баттл, организаторы оплачивают им проезд и проживание в отеле. «Середнячки — от $1 тыс. до $2,5 тыс.
Выручка от продажи билетов обычно идет на зарплату сотрудникам, оплату помещения и дополнительного оборудования (охрана, платформы, возвышающие рэперов над толпой, аудио/видеоаппаратура), которые организаторы арендуют, рассказал Дэниэлс. По его словам, обычно после всех необходимых выплат у организаторов не остается ничего или «пара тысяч долларов».
Английская лига Don’t Flop продает билеты на баттлы в среднем по £15. Однако
Для немецкой Rap am Mittwoch (RAM — «Рэп по средам») продажа билетов — основной источник дохода (средняя цена — €20). Если раньше баттлы проводили два раза в месяц по средам в берлинском клубе Bi Nuu, вмещающем 600−800 человек, то сейчас RAM организуют во многих крупных городах Германии. Участникам платят гонорары. «Сумма зависит от популярности участников и позиции в рейтинге относительно других», — рассказал РБК организатор площадки Бен Саломо. По его словам, минимальная сумма гонорара — €100. Максимальная — $500 — была выплачена Dizaster, который участвовал в международном баттле лиги.
Филиппинской FlipTop продажа билетов, по словам организатора площадки, приносит примерно 30% прибыли.
Самая популярная российская
Что касается заработков участников Versus, как ранее писал журнал РБК, за участие в основной лиге они получают гонорары от 20 тыс. до 150 тыс. руб. В разговоре с РБК один из участников лиги Versus для новичков (Versus FreshBlood) Геннадий Фарафонов (Rickey F) рассказал, что гонорары за участие в баттлах получают только прошедшие в основную лигу. Эту информацию опроверг источник, близкий к организаторам Versus. По его словам, организаторы платят всем участникам, независимо от лиги. Сумма гонорара зависит от популярности артиста.
Сколько приносят спонсоры и реклама
У KOTD с 2015 года нет постоянных спонсоров, однако площадка старается привлекать их к некоторым крупным мероприятиям. Как стало известно РБК, рекламная интеграция в 45-секундный ролик, предшествующий баттлу Oxxxymiron и Dizaster, стоит $30 тыс. Предложением заинтересовался как минимум один из российских банков.
Большой фанат KOTD — популярный рэпер Drake, который неоднократно помогал в организации мероприятий, выступая либо их лицом, либо спонсором. Например, Drake и его
Don’t Flop, по словам Файфа, только начала привлекать спонсоров. В последнем видео площадки их два — пивоварня Camden Town Brewery и бар Сoncrete. Стоимость контрактов и условия размещения организаторы не раскрывают.
Спонсоры Rap am Mittwoch покрывают около 35−50% затрат на организацию мероприятий (расходы на аппаратуру, съемки и др.), рассказал Саломо РБК. Среди них компании Stoprocent (одежный бренд из Польши), DefJay (онлайн-радио), DNGRS (одежный немецкий бренд).
Рэпер Anygma, основатель FlipTop, рассказывал РБК, что привлечение спонсоров оказалось для него непростой задачей.
Кроме местной компании, которая в конечном итоге сделала достаточно для того, чтобы “делить с нами хлеб”, у нас не было спонсоров на протяжении большей части времени существования лиги
С проблемой привлечения спонсоров сталкиваются многие площадки. Трой Дэниэлс из KOTD объяснял РБК, что многие отказываются работать с ними
Для Versus же спонсорские контракты — одна из основных статей заработка. В
Компания BMW, автомобили которой появляются в начале каждого ролика, сотрудничает с площадкой на особых условиях, рассказал РБК близкий к представительству компании источник: она не платит за размещение, предоставляя автомобили для съемок.
С площадкой активно сотрудничают и более серьезные спонсоры, например Тинькофф Банк (сотрудничество прекращено
В самом известном баттле Versus Гнойного против Oxxxymiron было четыре спонсора. Источник РБК в одном из рекламных агентств, занимающихся размещением брендов у блогеров, оценил прибыль от спонсорских интеграций в баттл минимум в 5 млн руб.
Сколько приносят стриминг и YouTube
Основную прибыль KOTD приносит стриминговый
Как зарабатывают на YouTube
Ценообразование зависит от того, какая партнерская сеть подключена у блогера (либо официальная сеть YouTube, либо программы-партнеры). Каждая из них работает с блогером на индивидуальных условиях, в зависимости от его популярности и возраста аудитории. В контракте, как правило, оговаривается цена за тысячу просмотров.
Don’t Flop, как и KOTD, зарабатывает в основном за счет
Организаторы Rap am Mittwoch говорят, что потеряли примерно 50−70% выручки после ужесточения правил YouTube, касающихся проверки контента — алгоритм сканирует метаданные видео и определяет, не навредит ли показ объявления во время воспроизведения ролика имиджу рекламодателя. Если содержание ролика признается подозрительным, видео изымается из партнерской рекламной сети и автор перестает получать гонорар за показ рекламы.
Филиппинская FlipTop в основном зарабатывает на продаже атрибутики и монетизации роликов на YouTube. При этом в течение первых трех лет существования площадки монетизация роликов была недоступна на Филиппинах. Как и в случае с RAM, ужесточение правил YouTube по проверке контента привело к потере FlipTop значительной части прибыли — по словам организатора баттлов Anygma, она снизилась на 80%.
Даже рассчитав по минимуму, самый популярный баттл — Oxxxymiron против Джонибоя (40 млн просмотров) — мог принести Versus 2,3 млн руб. только от YouTube, баттл Oxxxymiron против Гнойного (24 млн просмотров) — 1,4 млн руб. Сами организаторы неохотно дают комментарии и не рассказывают о том, насколько прибыльным стал для них Versus.
Несмотря на растущую популярность
Versus, Россия
Культура
KOTD, Канада
King of the Dot основана в 2008 году Тревисом Флитвудом (Органик). Он выходец из Grind Time — одной из основных в прошлом американских лиг. По его словам, денег на запуск лиги у него не было, первое мероприятие было организовано в клубе знакомого, в нем участвовали шесть рэперов, а аудитория состояла из 30 человек. Сегодня у канала KOTD на YouTube 581,3 тыс. подписчиков и 173,4 млн просмотров.
Внутри KOTD несколько лиг. Первая —
Don't Flop, Великобритания
Don’t Flop была основана в 2008 году двумя друзьями — Фредди Cruger
Rap am Mittwoch, Германия
Движение
Первая площадка, которая начала монетизироваться, — Feuer über Deutschland («Пожар над Германией») — появилась в 2004 году. В середине 2000-х появилась главная сейчас
FlipTop, Филиппины
Больше всего просмотров в YouTube у филиппинской лиги FlipTop — 971,2 млн и 2,3 млн подписчиков. В 2010 году ее основал рэпер Anygma. Популярность
FlipTop делится на две конференции, в которых соревнуются на национальном и английском языках. В отличие от многих мировых площадок (в том числе Versus и KOTD), в FlipTop нет лиги для новичков и любителей. Вместо этого организаторы два раза в год проводят пробные турниры. Как рассказал Anygma РБК, в прошлом году в них участвовали около 3 тыс. артистов.
При подготовке заметки РБК ориентировался на топовые мировые
Авторы: Юлия Сапронова, Анна Ким, Илья Немченко, Егор Губернаторов
При участии: Никита Венцковский, Алексей Гаврилко-Алексеев