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15:43 (мск), источник: УралПолит.ру

На Среднем Урале 107 человек заразились энцефалитом от клещей. Двое умерли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября, ИА УралПолит.Ru. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области за сезон передачи клещевых инфекций в этом году выросло на 14% по сравнению с 2016 годом.

«Сезон передачи клещевых инфекций в Свердловской области начался 25 марта 2017 года, когда был зарегистрирован первый случай укуса клещом, и продолжается по настоящее время. Последний случай укуса клещом был зарегистрирован 8 октября», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на 9 октября в Свердловской области зарегистрировано 29766 человек (показатель 718,5 на 100 тысяч населения), пострадавших от присасывания клещей. Это на 14% выше периода 2016 года (25628 случаев, показатель 631 на 100 тысяч населения) и на уровне среднемноголетних данных.

Среди пострадавших от присасывания клеща 17,7% составили дети — 5270 случаев. 42% детей прошли полный курс прививок против клещевого энцефалита, 2899 детей (95% от подлежащих) получили противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью.

По итогам сезона 2017 года диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 107 жителей Свердловской области. Два человека умерли от энцефалита. Оба заболевших были в возрасте старше 65 лет, у них не было прививки, и они не обращались к врачам. Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» зарегистрирован у 624 человек, что в 1,2 раза выше 2016 года, но на уровне среднемноголетних уровней заболеваемости. Случаи заболеваний зарегистрированы в 47 муниципалитетах области.

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