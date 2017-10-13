На Среднем Урале 107 человек заразились энцефалитом от клещей. Двое умерли

«Сезон передачи клещевых инфекций в Свердловской области начался 25 марта 2017 года, когда был зарегистрирован первый случай укуса клещом, и продолжается по настоящее время. Последний случай укуса клещом был зарегистрирован 8 октября», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на 9 октября в Свердловской области зарегистрировано 29766 человек (показатель 718,5 на 100 тысяч населения), пострадавших от присасывания клещей. Это на 14% выше периода 2016 года (25628 случаев, показатель 631 на 100 тысяч населения) и на уровне среднемноголетних данных.

Среди пострадавших от присасывания клеща 17,7% составили дети — 5270 случаев. 42% детей прошли полный курс прививок против клещевого энцефалита, 2899 детей (95% от подлежащих) получили противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью.