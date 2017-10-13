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15:51 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральцев ждут удушливые выходные — смогом займется комиссия по ЧС

НМУ продлили до 15 и 16 октября.

В ГУ МЧС по Челябинской области планируется провести заседание областной Комиссии по чрезвычайным ситуациям — оно будет посвящено экологической безопасности в южноуральских городах, где на протяжении многих дней сохраняются НМУ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.

В Челябинске и Магнитогорске продолжается работа по мониторингу состояния окружающей среды. С 12 октября отдельные подразделения областного МЧС переведены в режим повышенной готовности, организована работа оперативного штаба и шести оперативных групп.

Для мониторинга и забора проб воздуха задействованы подвижные лаборатории, пробы берутся на 26 стационарных постах. Во многих случаях лаборатории выезжают по конкретным жалобам населения. К работе с южноуральцами привлекли психологов областного МЧС.

«В городе пахнет, будто за кошкой забыли убрать» — экологическая тревога объявлена Челябинске и еще 5 муниципалитетах области.

По результатам замеров 12 октября в Челябинске превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) по формальдегиду — в 1,02 раза, по взвешенным частицам (пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие) — 1,2−1,8 раза. ПДК, опасных для жизни и здоровья, не зафиксировано.

По данным Минэкологии Челябинской области, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) сохранятся в шести южноуральских городах до 15—16 октября. В Магнитогорске и Сатке объявлен режим первой экологической опасности до 19 часов воскресенья, 15 октября. В Карабашке, Троицке и Коркино — до 19 часов 16-го. В Челябинске до вечера 15 октября будут наблюдаться НМУ 2 степени опасности, а на следующий день — 1 степени.

Добавим, что от удушливого смога южноуральцы страдают с начала недели. В понедельник, 9 октября, жители Челябинска начали массово жаловаться на сильную вонь и затрудненное дыхание.

В период НМУ руководителям всех заводов рекомендовано снизить выбросы в атмосферу. Гражданам рекомендуется употреблять как можно больше воды или кисломолочной продукции, воздержаться от лишних физических нагрузок и алкоголя. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы нужно обратиться к врачу.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области.

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