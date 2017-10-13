В Казани закроют участок Фермского шоссе
(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). С 14 октября будет ограничено движение транспортных средств налево с Фермского шоссе в направлении Оренбургского проезда при движении от Танкового кольца, сообщает
(Казань, 13 октября, «Татар-информ»). С 14 октября будет ограничено движение транспортных средств налево с Фермского шоссе в направлении Оренбургского проезда при движении от Танкового кольца, сообщает
Ограничение движения произойдет в связи с поступившим уведомлением ООО «Алексеевскдорстрой» о начале дорожных работ на участке Фермское шоссе — Оренбургский проезд.
Водители транспортных средств для движения в указанном направлении могут воспользоваться разворотом по Фермскому шоссе.