В Крыму впервые пройдет фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест»

Источник: РИА "Новости"

Открытие фестиваля состоится 4 ноября в санаторно-курортном комплексе Mriya Resort & Spa. В этот день гости мероприятия смогут посетить выставку винодельческих предприятий и ресторанов Крыма и Севастополя, принять участие в кулинарных мастер-классах и дегустации. Кроме того, жителей и гостей отеля ждет гастрономическая программа — они смогут попробовать блюда народов Крыма, местные сыры и морепродукты. Сопровождать мероприятие будет концертная программа.

Также в период проведения «#Ноябрьфеста» винные предприятия полуострова организуют Дни открытых дверей с бесплатными экскурсиями и дегустациями. Для удобства гостей фестиваля крымские отели-партнеры мероприятия в эти дни будут размещать участников по специальным ценам.

«Это новое для Крыма событие, объединившее виноделов, рестораторов и отельеров, которые поддержали проведение фестиваля. Это еще одна возможность заявить о Крыме как о туристическом регионе, который круглый год ждет гостей и готов их удивлять. Хочу пригласить крымчан и жителей Российской Федерации в Крым на трехдневный праздничный уикенд и обязательно посетить наш фестиваль. Рады будем всех видеть», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.