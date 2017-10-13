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15:42 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму впервые пройдет фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест»

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму с 4 по 6 ноября впервые пройдет фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест». Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов Республики, которое выступает организатором мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Открытие фестиваля состоится 4 ноября в санаторно-курортном комплексе Mriya Resort & Spa. В этот день гости мероприятия смогут посетить выставку винодельческих предприятий и ресторанов Крыма и Севастополя, принять участие в кулинарных мастер-классах и дегустации. Кроме того, жителей и гостей отеля ждет гастрономическая программа — они смогут попробовать блюда народов Крыма, местные сыры и морепродукты. Сопровождать мероприятие будет концертная программа.

Также в период проведения «#Ноябрьфеста» винные предприятия полуострова организуют Дни открытых дверей с бесплатными экскурсиями и дегустациями. Для удобства гостей фестиваля крымские отели-партнеры мероприятия в эти дни будут размещать участников по специальным ценам.

«Это новое для Крыма событие, объединившее виноделов, рестораторов и отельеров, которые поддержали проведение фестиваля. Это еще одна возможность заявить о Крыме как о туристическом регионе, который круглый год ждет гостей и готов их удивлять. Хочу пригласить крымчан и жителей Российской Федерации в Крым на трехдневный праздничный уикенд и обязательно посетить наш фестиваль. Рады будем всех видеть», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Участие в главном туристическом событии осени бесплатное. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте «#Ноябрьфест» и указать адрес электронной почты, куда придет флаер с уникальным кодом. Именно он позволит гостям участвовать в фестивале в отеле Mriya Resort & Spa и посетить винные предприятия.

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