В Крыму впервые пройдет фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест»
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму с 4 по 6 ноября впервые пройдет фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест». Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму с 4 по 6 ноября впервые пройдет фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест». Об этом сообщили в
Открытие фестиваля состоится 4 ноября в
Также в период проведения «#Ноябрьфеста» винные предприятия полуострова организуют Дни открытых дверей с бесплатными экскурсиями и дегустациями. Для удобства гостей фестиваля крымские
«Это новое для Крыма событие, объединившее виноделов, рестораторов и отельеров, которые поддержали проведение фестиваля. Это еще одна возможность заявить о Крыме как о туристическом регионе, который круглый год ждет гостей и готов их удивлять. Хочу пригласить крымчан и жителей Российской Федерации в Крым на трехдневный праздничный уикенд и обязательно посетить наш фестиваль. Рады будем всех видеть», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Участие в главном туристическом событии осени бесплатное. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте «#Ноябрьфест» и указать адрес электронной почты, куда придет флаер с уникальным кодом. Именно он позволит гостям участвовать в фестивале в отеле Mriya Resort & Spa и посетить винные предприятия.