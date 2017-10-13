В поселке Шмидта на участке улицы Неверова временно ограничат движение
При этом возможны изменения в работе автобусов маршрутов № 3 и № 13.
При этом возможны изменения в работе автобусов маршрутов № 3 и № 13.
По информации Департамента транспорта Самары в связи с аварийной ситуацией на водопроводе диаметром 300 мм с 21:00 14 октября 2017 года и до окончания работ будет ограничено движение транспорта на участке ул. Неверова в районе дома № 156 (от пер. Рылеева до ул. Степана Халтурина).
При этом возможны изменения в работе автобусов маршрутов № 3 и № 13. В случае необходимости автобусы будут следовать по укороченным маршрутам:
— № 3 — от Хлебной площади до остановки «Перекидной мост»;.
— № 13 — от Губернского рынка до остановки «Перекидной мост», сообщает