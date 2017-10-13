В поселке Шмидта на участке улицы Неверова временно ограничат движение

По информации Департамента транспорта Самары в связи с аварийной ситуацией на водопроводе диаметром 300 мм с 21:00 14 октября 2017 года и до окончания работ будет ограничено движение транспорта на участке ул. Неверова в районе дома № 156 (от пер. Рылеева до ул. Степана Халтурина).