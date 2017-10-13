Узбекскую премию «Олтин калам» вручили британской писательнице
Награду вручили писательнице за вклад в укрепление культурных связей между Узбекистаном и Великобританией.
Награду вручили писательнице за вклад в укрепление культурных связей между Узбекистаном и Великобританией.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Национальную премию Узбекистана в области журналистики «Олтин калам» вручили британской писательнице, автору книги «Самарканд» Каролин Пинк (Эден).
Вручение награды состоялось в посольстве Узбекистана в Лондоне.
Как сообщает
В 2018 году Каролин Пинк намерена написать новую книгу под названием «Дастархан», она будет посвящена уникальным традициям и истории Узбекистана.