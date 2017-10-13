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15:44 (мск), источник: Sputnik

Узбекскую премию «Олтин калам» вручили британской писательнице

Награду вручили писательнице за вклад в укрепление культурных связей между Узбекистаном и Великобританией.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Национальную премию Узбекистана в области журналистики «Олтин калам» вручили британской писательнице, автору книги «Самарканд» Каролин Пинк (Эден).

Вручение награды состоялось в посольстве Узбекистана в Лондоне.

Как сообщает пресс-служба МИД РУ, награду дали писательнице за вклад в укрепление культурных связей между Узбекистаном и Великобританией, материалы, направленные на удовлетворение растущего интереса британских туристов к республике, популяризацию ее древней истории.

В 2018 году Каролин Пинк намерена написать новую книгу под названием «Дастархан», она будет посвящена уникальным традициям и истории Узбекистана.

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