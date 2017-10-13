В Краснодаре будет изменено движение во время ремонта коммуникаций по улице Новороссийской

На всех этапах работ во время подключения коммуникаций останется возможность проезда. Единственное полное перекрытие движения будет проводиться по ул. Новороссийской перед подъемом на путепровод в течение трех дней, причем исключительно в ночное время.

Сейчас уже закрыта правая сторона подъема. Работы на сетях здесь продлятся до 16 октября, сообщает пресс-служба Краснодара.

Потом с 16 по 19 октября будет ограничено движение на левой стороне подъема, а правая часть будет открыта для движения.

Полное закрытие движения для любого транспорта на этом участке будет организовано в ночное время три ночи подряд.

26 октября в районе полностью закрытого на капитальный ремонт участка по ул. Новороссийской после поворота в направлении ул. им. Васнецова часть проезжей части будет задействована для проведения работ по подключению водопроводной трубы диаметром 500 мм. Движение здесь будет ограничено. Возможность проезда данного участка будет осуществляться по крайней левой полосе.

Еще одним участком, где будет производиться подключение коммуникаций, станет перекресток ул. Новороссийской и ул. им. Шевченко. На нем 16 и 17 октября будет полностью перекрыто движение любого транспорта со всех направлений. Объезд данного перекрестка будет организован по ул. Гончарной.