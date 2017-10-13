Две волгоградские электрички начнут ездить быстрее с 16 октября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, электрички начнут ездить быстрее в связи с тем, что из-за окончания дачного сезона будет отменена остановка «Птицефабрика». Пригородные поезда № 6502, № 6510, № 6512 «Петров Вал — Камышин-1», № 6501, № 6509, № 6511 «Камышин-1 — Петров Вал» будут прибывать на конечные станции на две минуты раньше.