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16:40 (мск), источник: АиФ Волгоград

Две волгоградские электрички начнут ездить быстрее с 16 октября

Два пригородных поезда начнут ходить в Волгоградской области на две минуты быстрее с 16 октября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, электрички начнут ездить быстрее в связи с тем, что из-за окончания дачного сезона будет отменена остановка «Птицефабрика». Пригородные поезда № 6502, № 6510, № 6512 «Петров Вал — Камышин-1», № 6501, № 6509, № 6511 «Камышин-1 — Петров Вал» будут прибывать на конечные станции на две минуты раньше.

Кроме того, с 16 октября поменяется периодичность курсирования пригородного поезда № 6313 «Волгоград-1 — Южная». Электричка будет отправляться со станции «Волгоград-1» по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам в 17:35 и прибывать на станцию «Южная» в 18:54.

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