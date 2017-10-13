Две волгоградские электрички начнут ездить быстрее с 16 октября
Два пригородных поезда начнут ходить в Волгоградской области на две минуты быстрее с 16 октября.
Два пригородных поезда начнут ходить в Волгоградской области на две минуты быстрее с 16 октября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, электрички начнут ездить быстрее в связи с тем, что
Кроме того, с 16 октября поменяется периодичность курсирования пригородного поезда № 6313 «Волгоград-1 — Южная». Электричка будет отправляться со станции «Волгоград-1» по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам в 17:35 и прибывать на станцию «Южная» в 18:54.