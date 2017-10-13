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17:31 (мск), источник: БЕЛТА

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 14 октября

Банковской процессинговый центр с 2.00 до 6.00 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе.

Источник: БЕЛТА

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 14 октября. Такая информация размещена на сайте ОАО «Банковский процессинговый центр», сообщает БЕЛТА.

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Банковской процессинговый центр с 2.00 до 6.00 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе.

В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 74 тыс. организаций торговли и сервиса, более 113,9 тыс. платежных терминалов, 3,1 тыс. банкоматов и более 2,7 тыс. инфокиосков.

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