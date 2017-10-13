Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 14 октября
Банковской процессинговый центр с 2.00 до 6.00 будет проводить технологические работы на
Банковской процессинговый центр с 2.00 до 6.00 будет проводить технологические работы на
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 14 октября. Такая информация размещена на сайте ОАО «Банковский процессинговый центр», сообщает БЕЛТА.
Банковской процессинговый центр с 2.00 до 6.00 будет проводить технологические работы на
В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к
Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 74 тыс. организаций торговли и сервиса, более 113,9 тыс. платежных терминалов, 3,1 тыс. банкоматов и более 2,7 тыс. инфокиосков.