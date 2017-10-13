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17:27 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске хотят отказаться от «лежачих полицейских»

Во время прямой линии начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун заявил, что столичная Госавтоинспекция в будущем планирует отказаться от лежачих полицейских.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сейчас в Минске установлено около тысячи искусственных неровностей. В основном их размещают вблизи нерегулируемых переходов, в местах концентрации ДТП и возле учреждений образования.

Вместо них в ГАИ хотят использовать островки безопасности. Кстати, водители уже могли заметить, что их стало гораздо больше на дорогах.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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