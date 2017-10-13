В Минске хотят отказаться от «лежачих полицейских»
Во время прямой линии начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун заявил, что столичная Госавтоинспекция в будущем планирует отказаться от лежачих полицейских.
Во время прямой линии начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун заявил, что столичная Госавтоинспекция в будущем планирует отказаться от лежачих полицейских.
Сейчас в Минске установлено около тысячи искусственных неровностей. В основном их размещают вблизи нерегулируемых переходов, в местах концентрации ДТП и возле учреждений образования.
Вместо них в ГАИ хотят использовать островки безопасности. Кстати, водители уже могли заметить, что их стало гораздо больше на дорогах.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.