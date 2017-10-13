17 октября в Самаре состоится дополнительное распределение свободных мест в детских садах

Источник: РИА "Новости"

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Самары рекомендует родителям до 16.10.2017 проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»).

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее — МФЦ) для внесения необходимых изменений.

Обращаем внимание, что информация об имеющихся в МОО свободных местах по состоянию на 13.10.2017 размещена на странице Департамента образования сайта Администрации городского округа Самара: в разделе «Департамент информирует».

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).

Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

— наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;.

— даты регистрации ребенка в электронном реестре;.

— возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017;.

— направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru. и заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.

Обращаем внимание на необходимость своевременного обращения для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.