Как бездомные под Костромой накопили на жилье
Впервые в Костромской области обитатели ночлежки для бездомных сумели накопить денег и купить вскладчину жилой дом в Красносельском районе, рассказал «РГ» руководитель ночлежки Александр Пушкарев.
Впервые в Костромской области обитатели ночлежки для бездомных сумели накопить денег и купить вскладчину жилой дом в Красносельском районе, рассказал «РГ» руководитель ночлежки Александр Пушкарев.
Вчерашние бездомные обитатели костромской ночлежки Андрей, Дмитрий Георгий и Николай празднуют новоселье. При помощи социального работника ночлежки Александра Смирнова они со своих скромных пенсий по инвалидности и временных заработков сумели накопить денег на покупку добротного деревенского дома рядом с загородным подворьем в костромской деревне Клещенки.
— Бездомные жители подворья переехали из бытовок в дом, который купили на свои накопления. Да, такое возможно. Четыре человека переехали в нормальный деревенский дом с русской печью, а начальник подворья с женой — в своем доме, — рассказал Александр Пушкарев.
Деревянная изба с резными наличниками и добротной русской печью, которую приобрели вчерашние бездомные, раньше принадлежала одинокому красносельскому пенсионеру. Когда ему стало совсем невмоготу хлопотать по хозяйству, он переехал жить к дочери под Судиславль, а дом согласился продать за 70 тысяч рублей. Видя материальное положение покупателей, добросердечный хозяин разрешил им оплатить не всю сумму сразу, а вселиться в дом и погашать долг по частям. Обитатели избы надеются, что уже через пару месяцев смогут отдать бывшему владельцу здания остаток долга.
— Вы не представляете, какое это счастье — обрести, наконец, настоящий собственный дом. Весь прошлый год мы провели в бытовке, не отходя от обогревателя: зима выдалась холодная. А в этом доме — благодать: вчера натопили печь — и до сих пор тепло, — поделился новосел Дмитрий.
По мнению соцработника ночлежки Александра Смирнова, для возвращения в нормальную жизнь бездомным, как детям, требуется постоянное сопровождение. Без посторонней помощи люди с нарушенной социальной адаптацией рискуют вновь оказаться на улице и погибнуть.
— Наша ближайшая задача — привести в порядок крышу и построить рядом сарай для разведения кур и поросят. Без своего подсобного хозяйства на селе выжить сложно, — делится планами Александр Смирнов.
Первая ночлежка для бездомных появилась в Костроме восемь лет назад на базе пункта выдачи горячего питания. На собственные деньги и помощь жертвователей костромские благотворители из общественной организации «Воскресение» оборудовали возле импровизированной столовой пункт обогрева, где начали спасать бомжей. За несколько лет территория ночлежки расширилась до нескольких бытовок.
А два года назад волонтеры купили в Красносельском районе загородный дом, где устроили деревенское подворье. Туда стали переезжать люди, которым не хватило места в переполненных вагончиках городской ночлежки.
— Проблему бездомности можно решать, в том числе создавая небольшие общины до десяти человек в сельской местности. Понятно, что это работа, нужен руководитель, нужно подбирать бездомных людей, которые смогут там жить. И, конечно же, нужно участие государства в судьбе своих граждан. Думаю, что община могла бы жить в месяц на средства, пустячные для государства, но не для общественной организации. Лет пять, наверное, мне на разных встречах, совещаниях говорят, что мы должны вместо одноразовых субсидий и грантов получать прямое постоянное финансирование, типа есть законы и вообще… У нас тут грант закончился, на днях начну собирать на зарплату работнику ночлежки, — рассказал Александр Пушкарев.