Как бездомные под Костромой накопили на жилье

Вчерашние бездомные обитатели костромской ночлежки Андрей, Дмитрий Георгий и Николай празднуют новоселье. При помощи социального работника ночлежки Александра Смирнова они со своих скромных пенсий по инвалидности и временных заработков сумели накопить денег на покупку добротного деревенского дома рядом с загородным подворьем в костромской деревне Клещенки.

— Бездомные жители подворья переехали из бытовок в дом, который купили на свои накопления. Да, такое возможно. Четыре человека переехали в нормальный деревенский дом с русской печью, а начальник подворья с женой — в своем доме, — рассказал Александр Пушкарев.

Деревянная изба с резными наличниками и добротной русской печью, которую приобрели вчерашние бездомные, раньше принадлежала одинокому красносельскому пенсионеру. Когда ему стало совсем невмоготу хлопотать по хозяйству, он переехал жить к дочери под Судиславль, а дом согласился продать за 70 тысяч рублей. Видя материальное положение покупателей, добросердечный хозяин разрешил им оплатить не всю сумму сразу, а вселиться в дом и погашать долг по частям. Обитатели избы надеются, что уже через пару месяцев смогут отдать бывшему владельцу здания остаток долга.

— Вы не представляете, какое это счастье — обрести, наконец, настоящий собственный дом. Весь прошлый год мы провели в бытовке, не отходя от обогревателя: зима выдалась холодная. А в этом доме — благодать: вчера натопили печь — и до сих пор тепло, — поделился новосел Дмитрий.

По мнению соцработника ночлежки Александра Смирнова, для возвращения в нормальную жизнь бездомным, как детям, требуется постоянное сопровождение. Без посторонней помощи люди с нарушенной социальной адаптацией рискуют вновь оказаться на улице и погибнуть.

— Наша ближайшая задача — привести в порядок крышу и построить рядом сарай для разведения кур и поросят. Без своего подсобного хозяйства на селе выжить сложно, — делится планами Александр Смирнов.

Первая ночлежка для бездомных появилась в Костроме восемь лет назад на базе пункта выдачи горячего питания. На собственные деньги и помощь жертвователей костромские благотворители из общественной организации «Воскресение» оборудовали возле импровизированной столовой пункт обогрева, где начали спасать бомжей. За несколько лет территория ночлежки расширилась до нескольких бытовок.

А два года назад волонтеры купили в Красносельском районе загородный дом, где устроили деревенское подворье. Туда стали переезжать люди, которым не хватило места в переполненных вагончиках городской ночлежки.