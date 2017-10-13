У ворот Уралтрансмаша запретят остановку и стоянку

Знаки устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения при перемещении и вывозе крупногабаритных грузов и специальной техники. Под запрет попадает небольшой участок перед воротами Уралтрансмаша (порядка 15 метров перпендикулярно улице Фронтовых Бригад), который автолюбители стали использовать с обеих сторон для парковки личных автомобилей. В итоге это затрудняет, а иногда и вовсе делает невозможным въезд или выезд крупногабаритной техники.