Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глобальный удар: новое оружие США уничтожит РФ за 60 минут - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
СМИ заговорили о дочери Кадырова и ее новой коллекции
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
16:27 (мск), источник: Apiural.ru

У ворот Уралтрансмаша запретят остановку и стоянку

ЕКАТЕРИНБУРГ. У ворот Уралтрансмаша появятся знаки, запрещающие остановку и стоянку. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены в первых числах ноября на участке улицы Фронтовых Бригад, 9.

Знаки устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения при перемещении и вывозе крупногабаритных грузов и специальной техники. Под запрет попадает небольшой участок перед воротами Уралтрансмаша (порядка 15 метров перпендикулярно улице Фронтовых Бригад), который автолюбители стали использовать с обеих сторон для парковки личных автомобилей. В итоге это затрудняет, а иногда и вовсе делает невозможным въезд или выезд крупногабаритной техники.

© Служба новостей «АПИ».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В мультимедийном парке «Россия - Моя история» прошла презентация интернет-портала «Царская-семья.рф»
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом Нападающий "Барселоны" может покинуть каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь