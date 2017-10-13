Синоптики рассказали о сюрпризах погоды в Молдове

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Погода в Молдове — явление крайне капризное. То явные признаки осени — дождь и зябкий ветер, то «бабье лето» — солнечно и тепло. Какие погодные сюрпризы ожидают жителей республики в ближайшие дни, в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала синоптик Государственной гидрометеорологической службы страны Наталья Голуб.

Читайте также В Молдове сохранится ясная погода, без осадков

«В ближайшие семь дней можем сказать, что погода в Молдове будет хорошей, за исключением субботы, 14 октября. Завтра ожидается понижение температур из-за холодного атмосферного фронта, который пройдет через территорию нашей страны. Порывы ветра местами достигнут до 15 метров в секунду», — рассказала собеседница.

По ее словам, ночью температура воздуха составит +4..+9 градусов по Цельсию, а дневной максимум — от +12 до +17.

«Начиная с воскресенья как ночные, так и дневные температуры будут расти. ночью температура воздуха составит +4..+ ночью температура воздуха составит +4..+15 градусов. ночью температура воздуха составит +4..+ ночью температура воздуха составит +4..+24. Такая температура для текущего периода выше нормы на несколько градусов, но это не рекорд», — добавила эксперт.

Она также отметила, что теплые дни продлятся не долго, и «бабье лето» в Молдове задержится только на следующей неделе.