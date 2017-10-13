Всемирный фестиваль молодежи возглавил рейтинг лучших фестивалей осени в РФ

Девятнадцатый Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября в Москве и Сочи. Основные мероприятия фестиваля состоятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября, а в первый день фестиваля 14 октября в Москве пройдет международный парад-карнавал студенчества. В фестивале принимают участие более 20 тысяч молодых людей, включая 10 тысяч иностранцев из более чем 180 стран.