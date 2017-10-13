На Мамаевом кургане высадили аллею из 75 красных дубов
Саженцы вековых деревьев, которые прибыли в Волгоград из
Саженцы вековых деревьев, которые прибыли в Волгоград из
В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежи
— Находясь на этой святой земле, я испытываю особый трепет, — поделился ведущий специалист многофункционального молодежного центра
Как отметил президент Волгоградской региональной общественной организации «Землячество Кабардино-Балкарии» Юрий Захохов, патриотическая акция, которая объединила сразу два региона, носит важную воспитательную функцию. Молодые люди, посадившие сегодня деревья, спустя много лет смогут привести на это место своих детей и внуков и рассказать им об истории нашей страны.
— Сталинградская битва стала переломным моментом Великой Отечественной войны. Те саженцы, которые мы сегодня высадим, подрастут только через 50 лет. Спустя годы и столетия мы будем видеть эти дубы и вспоминать Сталинградскую битву, ее роль в истории страны и героев, которые в ней пали. И можно быть уверенным, что история не будет искажена, — добавил Юрий Захохов.
Отметим, что инициатором мероприятия выступило ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» Министерства образования, науки и по делам молодежи