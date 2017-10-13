Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Российская компания отказалась помочь Макаревичу в ЕС - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
17:22 (мск), источник: РИАЦ

На Мамаевом кургане высадили аллею из 75 красных дубов

Саженцы вековых деревьев, которые прибыли в Волгоград из Кабардино-Балкарии, были высажены 13 октября, в преддверии 75-летия Сталинградской Победы и в рамках празднования 50-летия Мамаева кургана.

Источник: РИАЦ

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежи Кабардино-Балкарской Республики, воспитанники военно-патриотических объединений Волгограда и студенты высших и средне-специальных образовательных учреждений.

— Находясь на этой святой земле, я испытываю особый трепет, — поделился ведущий специалист многофункционального молодежного центра Кабардино-Балкарии Ратмир Каров. — Мы привезли с Кабардино-Балкарии 75 красных дубов, частичку нашей республики. И хотим, чтобы частица добра жителей нашей республики присутствовала здесь, на Мамаевом кургане. Также своей акцией мы отдаем дань памяти кабардино-балкарцам, которые участвовали в Сталинградской битве.

Как отметил президент Волгоградской региональной общественной организации «Землячество Кабардино-Балкарии» Юрий Захохов, патриотическая акция, которая объединила сразу два региона, носит важную воспитательную функцию. Молодые люди, посадившие сегодня деревья, спустя много лет смогут привести на это место своих детей и внуков и рассказать им об истории нашей страны.

— Сталинградская битва стала переломным моментом Великой Отечественной войны. Те саженцы, которые мы сегодня высадим, подрастут только через 50 лет. Спустя годы и столетия мы будем видеть эти дубы и вспоминать Сталинградскую битву, ее роль в истории страны и героев, которые в ней пали. И можно быть уверенным, что история не будет искажена, — добавил Юрий Захохов.

Отметим, что инициатором мероприятия выступило ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Школьников Волгограда приняли в «Эколята»
Турция закрыла порты для кораблей из Крыма
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Гознак опроверг сообщения об ошибке на новых купюрах
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Грозный примет «Спартак» Чемпионат России по футболу возобновляется после перерыва на решающие матчи отборочных турниров на чемпионат мира - 2018 в России на всех континентах
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь