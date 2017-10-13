На Мамаевом кургане высадили аллею из 75 красных дубов

Источник: РИАЦ

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежи Кабардино-Балкарской Республики, воспитанники военно-патриотических объединений Волгограда и студенты высших и средне-специальных образовательных учреждений.

— Находясь на этой святой земле, я испытываю особый трепет, — поделился ведущий специалист многофункционального молодежного центра Кабардино-Балкарии Ратмир Каров. — Мы привезли с Кабардино-Балкарии 75 красных дубов, частичку нашей республики. И хотим, чтобы частица добра жителей нашей республики присутствовала здесь, на Мамаевом кургане. Также своей акцией мы отдаем дань памяти кабардино-балкарцам, которые участвовали в Сталинградской битве.

Как отметил президент Волгоградской региональной общественной организации «Землячество Кабардино-Балкарии» Юрий Захохов, патриотическая акция, которая объединила сразу два региона, носит важную воспитательную функцию. Молодые люди, посадившие сегодня деревья, спустя много лет смогут привести на это место своих детей и внуков и рассказать им об истории нашей страны.

— Сталинградская битва стала переломным моментом Великой Отечественной войны. Те саженцы, которые мы сегодня высадим, подрастут только через 50 лет. Спустя годы и столетия мы будем видеть эти дубы и вспоминать Сталинградскую битву, ее роль в истории страны и героев, которые в ней пали. И можно быть уверенным, что история не будет искажена, — добавил Юрий Захохов.