Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Секс сокращает жизнь
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Российская компания отказалась помочь Макаревичу в ЕС - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
20:11 (мск), источник: Kommersant.uz

Показания свидетелей по делу Джасурбека Ибрагимова еще больше запутали следствие

В Мирабадском суде прошло седьмое слушание по делу Жасурбека Ибрагимова, сообщает корреспондент Sputnik. Свои показания дал еще один свидетель — друг погибшего Фирдавс.

Источник: Kommersant.uz

На предыдущем судебном заседании Дильшод Абдуллаев говорил, что причиной ссоры стало то, что Жасур якобы приставал к его близкой подруге Габриэле.

Фирдавс в свою очередь утверждает, что Жасур Ибрагимов накануне злополучного конфликта ходил к девушке по имени Земфира, чтобы познакомиться с ней. Сначала она вроде бы согласилась, но потом заявила, что все расскажет брату, после чего и позвонила Дильшоду Абдуллаеву.

Читайте также
В деле Ибрагимова появилась еще одна девушка — Земфира

Именно после этого Дильшод и вызвал Ибрагимова на разговор, а рядом оказались Ислом и еще несколько парней.

Свидетель пояснил, что Ислом оказался в толпе ребят, которые шли за Дильшодом и Жасуром в момент этого разговора. Затем Ибрагимов при всех дважды выкрикнул в сторону Жасура «он больной» и хохотал при этом.

После Фирдавса суд заслушал показания медсестры из больницы, куда доставили травмированного в драке студента. Медработница рассказала, что Жасур представил ей свою историю событий.

«По его словам, когда он собрался уходить домой, его сзади ударил ногой один из друзей Ислома — Ульмас, после чего остальные ребята стали его избивать, пока тот не потерял сознание», — заявила свидетельница.

В свою очередь один из мастеров, работавших в тот день недалеко от места инцидента, утверждал в суде, что видел только начало и конец драки. При этом он заявил, что ребята боролись один на один и никакого массового избиения не было.

Более того, он добавил, что после «разборки» Жасур и Ислом разошлись мирно, Ибрагимов умылся, отряхнулся и ушел домой.

На этом суд завершил опрос свидетелей и на следующей неделе приступит к прению сторон.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В аэропортах Узбекистана вводят систему
Показания свидетелей по делу Джасурбека
Турция закрыла порты для кораблей из Крыма
Избран новый гендиректор ЮНЕСКО
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Гознак отверг претензии к изображению Сахалина на новых купюрах
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь