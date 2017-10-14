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02:45 (мск), источник: Моя Планета

Восемь регионов, которые платят своим жителям

«Моя Планета» подобрала восемь мест в мире, где вас готовы поощрить за проживание.

Штат Аляска, США

Зависит от ежегодной прибыли штата и составляет $1000 и больше: в 2015 году каждому из 637 014 жителей было выплачено $2072, в 2016-м — $1022
Источник: skeeze/CC0

Для своих жителей самый холодный штат США пытается покрыть издержки неблагоприятного климата щедрым финансовым предложением. С 1976 года существует Перманентный фонд Аляски, куда поступает 25% прибыли штата от оборотов нефти и половина дохода напрямую распределяется между жителями региона. Первые дивиденды были выплачены уже в 1982 году. Они положены всем американцам, прожившим на Аляске не менее года и не имеющим судимостей. Прибавьте к этому высокий уровень здешних зарплат, размеренный образ жизни и умиротворяющие пейзажи — и вы, возможно, тоже решите, что овчинка выделки стоит.

Деревня Понга, Испания

€3000 каждой переехавшей паре и €3000 за каждого ребенка, рожденного здесь
Источник: Cobierno del principado de austurias/CC0

Понга — небольшая деревня в провинции Астурия на северо-востоке Испании. Помимо расположения на заповедной территории она привлекательна щедрым финансовым предложением для желающих переехать. А что? Неплохой стартовый капитал. Единственное требование, которое необходимо выполнить, — чтобы семья оставалась в Понге в течение как минимум пяти лет. В настоящее время на территории деревни живет всего 851 человек. Меньше 50 жителей имеют возраст до 18 лет. Чтобы попытаться изменить тенденцию, мэрия решилась на финансовые затраты.

Город Утрехт, Нидерланды

€960 ежемесячно в течение двух лет (с мая 2017 года)
Источник: 0805edwin/CC0

Голландский город Утрехт, столица одноименной провинции Нидерландов, на количество жителей не жалуется, занимая четвертую строчку в стране после Амстердама, Роттердама и Гааги. Однако его руководство решило провести своего рода социальный эксперимент по изучению влияния безусловного дохода на жизнь граждан: не разленятся ли или, наоборот, вдруг займутся чем-то полезным? Участники были разделены на шесть групп соответственно разным условиям эксперимента, однако каждому ежемесячно выплачивается €960 на проживание, а в одной из групп предлагают еще дополнительно €150 за участие в волонтерских программах. Судя по всему, на этом останавливаться не планируют, и в случае успеха программа станет более широкомасштабной и будет применена также в других городах.

Город Детройт, США

$2500 перспективным ученым; также действует программа льготного кредитования на покупку или аренду жилья.
Источник: geniuserp/CC0

Город Детройт в штате Мичиган занимает первое место в стране как самый разрушенный город. В прошлом — центр американской автопромышленности, сейчас — негласная столица криминала. Пустеть он начал еще в 60-е. Чтобы противодействовать оттоку населения, с 2008 года здесь действует программа Challenge Detroit.

На официальном сайте указано, что инициатива направлена на привлечение и удержание талантов в регионе. Благодаря государственному финансированию, а также частному капиталу была создана особая предпринимательская экосистема, где бизнес-инкубаторы, технопарки и венчурные фонды взаимодействуют между собой. А молодые талантливые выпускники, отобранные тщательнейшим образом, имеют все технические и материальные возможности в течение года (именно столько длится Challenge Detroit) работать внутри этой передовой системы, набираясь опыта и способствуя развитию региона.

Провинция Саскачеван, Канада

До 20 000 канадских долларов.
Источник: ErikaWittlieb/CC0

Канадские власти пошли другим путем поощрения жителей определенных провинций. Так, в Саскачеване выпускникам бакалавриата, которые проживают в регионе или только планируют переехать и которые закончили обучение не позднее 2010 года, предлагают компенсировать его стоимость путем ежегодных выплат в течение семи лет суммы до 20 000 канадских долларов. В первые четыре года выплачивается по 10% от суммы, а в последующие три — по 20%.

Город Ниагара, США

$3492 за два года.
Источник: Free-Photos/CC0

Аналогичная канадской программа действует для выпускников вузов в регионе Ниагарского водопада в США. Казалось бы, проживать в таком месте желает каждый, однако реально численность местного населения, достигшая пика в 1960-х годах (102 000 человек), с тех пор сократилась вдвое. Почему так получилось, читайте в нашей статье «Падение Ниагары». Для привлечения молодого поколения американцев в регион директор по развитию сообщества города Сэт Пикчирилло запустил Live NF, инициативу для выпускников вузов, проживающих в регионе.

Поселок Мисима, Япония

$5340 единовременно и от $9000 в год
Источник: Mishimamura/CC0

На данный момент в регионе Мисима проживает около 400 человек, и если вы надумаете пополнить их ряды, то должны быть готовы заниматься сельским хозяйством либо рыбной ловлей. Также вам не должно быть более 55 лет на момент переезда. Если вы отвечаете указанным требованиям, то местные власти готовы заплатить вам $890 для организации переезда, обеспечить корову или вместо нее единоразовую денежную компенсацию в $4450.

Также вы можете рассчитывать на ежемесячное пособие $750 ($890 — на семью из двух человек). Если у вас есть ребенок, дополнительно вы будете получать еще $89 в месяц, а на двоих детей — $178. Предусмотрена в Мисиме материальная поддержка родов и обучения детей. Заметим, что аренда хорошего дома вам обойдется здесь недорого — примерно $207 за месяц.

Поселок Каитангата, Новая Зеландия

Дом и земля рыночной стоимостью $160 000
Источник: Clutha District Council/CC0

Из 850 жителей новозеландского Каитангаты безработными являются только двое. Наибольшую нехватку рабочей силы испытывает молочная ферма и завод по производству замороженных полуфабрикатов. Именно поэтому власти объявили о решении предоставить новым жителям города дома и землю. Стоимость «пакета» по рыночным ценам составляет $160 000, но предоставляется недвижимость бесплатно: только живи и работай. Как сказал мэр Брайан Кадоган: «У нас есть рабочие места, есть дома, но нет людей. Мы хотим оживить наш город и ждем всех желающих с распростертыми объятиями».

Если город оживить не удается (или его просто тяжело содержать), его продают его же владельцы. На международных аукционах можно найти все: от аутентичной итальянской деревушки с виноградниками и оливами до городков, переживших золотую лихорадку.

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