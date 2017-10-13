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17:40 (мск), источник: ЮГА.ру

Адвокат заявил, что нашел доказательства подделки дипломов краснодарской судьи Хахалевой

Специалист Московской коллегии адвокатов «Интер-Лига» Алексей Салмин сообщил «Интерфаксу», что получил от Московского филиала АО «Гознак» официальный ответ на запрос о дипломе Хахалевой.

Источник: ЮГА.ру

«Диплом серии РВ № 523043 был направлен в Чечено-Ингушский педагогический институт в июне 1988 года. Это никакой не фейк, не подделка. Таким образом, Елена Хахалева не могла получить документ с той же серией и номером в Тбилисском государственном университете», — подытожил адвокат.

Салмин также получил официальные ответы на запросы по поводу диплома в Чеченский государственный педагогический университет. Оказалось, что в вузе никогда не было специальности «Юриспруденция», как и юридического факультета. Также грозненский университет сообщил, что существовавший до 1995 года архив Чечено-Ингушского педагогического института был утрачен в результате боевых действий.

Как сообщали Юга.ру, в конце июля адвокат Сергей Жорин обнаружил заявление Хахалевой об утере трех дипломов о высшем образовании. В августе кубанские фермеры обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСБ, Верховный суд, Администрацию президента и Совфед с просьбой проверить диплом судьи. Тбилисский госуниверситет подтвердил подлинность документа.

В начале сентября Совет судей Краснодарского края сообщил, что провел проверку и не нашел связей Хахалевой с криминальным миром, а также признал ее диплом настоящим. В начале октября краевой совет судей организовал новую проверку подлинности диплома Хахалевой, после того как появились новые обстоятельства.

Елена Хахалева привлекла к себе внимание общественности после свадьбы ее дочери, на которой выступили звезды шоу-бизнеса, а после в сети появилась информация о том, что праздник обошелся в 2 млн долларов.

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