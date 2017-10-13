Волгоградка стала «Мисс ЮФО Студенчество России-2017»
Жительница Волгограда Ольга Трушина завоевала титул «Мисс ЮФО Студенчество России-2017».
Жительница Волгограда Ольга Трушина завоевала титул «Мисс ЮФО Студенчество России-2017».
«Вот и подошёл к завершению всероссийский конкурс. Благодаря этому проекту я получила хороший опыт, приобрела много новых друзей и кучу положительных эмоций. В этой сфере я только первый год и очень достойно представила свою Волгоградскую область на конкурсе», — отметила девушка. «Спасибо всем, кто болел за меня, переживал, даже за тысячу километров я ощущала вашу поддержку», — написала победительница в своем профиле в одной из соцсетей.
Отметим, что девушка учится во ВГАФКе и является мастером спорта по художественной гимнастике. Она также завоевала на конкурсе титул «Мисс Интеллект».
Напомним, что во всероссийском конкурсе также участвовал студент ВолГУ Эльвин Марданов. Он стал «Вторым